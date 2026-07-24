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DRAMA NA FEJSU

Ronaldova Georgina se morala opravdati fanovima nakon ruganja Argentini na Facebooku

Piše Magdalena Mucić,
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Ronaldova Georgina se morala opravdati fanovima nakon ruganja Argentini na Facebooku
Foto: Instagram
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Profil s imenom i fotografijom Georgine Rodriguez te plavom kvačicom koja označava autentičnost, objavio je poruku nogometašima Argentine koja je vrlo brzo postala viralna s preko 80 tisuća dijeljenja

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Objava Ronaldove djevojke u kojoj se ruga Argentini nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, brzo je postala viralna. Neki su ju podržali u komentarima, dok su se mnogi i naljutili. U svakom slučaju, objava 'By By Argentina', popraćena emojijima koji plaču od smijeha, ima više od 55 tisuća komentara i preko 80 tisuća dijeljenja. No, iako profil na Facebooku ima njenu fotografiju i plavu kvačicu koja označava potvrdu autentičnosti, ispostavilo se kako iza profila ne stoji prava Georgina Rodriguez. Naime, cijela stvar je otišla toliko daleko da se manekenka morala oglasiti i objasniti kako je riječ o lažnom profilu koji joj je ukrao identitet, piše Hola!.

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- Postoji Facebook profil koji se predstavlja kao ja. Već sam u kontaktu s Metinim timom kako bismo što prije riješili ovu situaciju. Hvala vam što mi uvijek javljate i hvala na podršci. Volim vas - napisala je Georgina. Profil koji se predstavlja kao njena službena stranica i ujedno stranica za obožavatelje, s njenim imenom i fotografijama, i dalje je aktiva i ima više od 1.7 milijuna pratitelja. Nakon objave, neki su posumnjali u njenu autentičnost, s obzirom da je manekenka rođena u Buenos Airesu, otac joj je Argentinac, a mama Španjolka. Iako je odrasla u Španjolskoj, često spominje svoje argentinske korijene.

- Ja sam Latinoamerikanka, Argentinka - kazala je u jednom razgovoru o salsi i klasičnom baletu kojim se bavila. 

Foto: Facebook

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