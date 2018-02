Rooney je prekršio 'tradiciju': Četvrti sin dobio neobično ime

Engleski nogometaš Wayne Rooney (32) i njegova supruga Coleen (31) jučer su dobili četvrto dijete.

- Sretna sam što mogu pozdraviti našeg dječaka, koji je na svijet došao težak 3,91 kilogram - izjavila je voditeljica.

Supruga slavnog nogometaša otkrila je i kako su sina nazali Cass Mac, čime su, barem djelomično, prekršili obiteljsku tradiciju da djecu nazivaju imenima koja počinju sa slovom 'K'. Uz Cass Maca, par još ima sinove Kaija (8), Klaya (4) i Kita (2).

Nogometaš i voditeljica u braku su imali dosta problema. O Rooneyevoj prošlogodišnjoj aferi svojedobno su pisali svi svjetski mediji. Nakon što je prevario suprugu, završio je u pritvoru zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Supruga je odmah napustila zajedničku kuću vrijednu šest milijuna dolara i sa sobom povela djecu. U najtežem trenutku, za britanske medije je izjavila da 'umire od sramote'.

Foto: NI Syndication/Pixsell

Ipak, supruga mu je sve oprostila.

- Znam da mnogi ljudi smatraju da sam glupa jer ostajem u ovom braku, ali ja nisam glupa. Želim raditi na tome da uspije i ne, Wayne se ne vraća kući jer on nikad nije ni otišao - objasnila je Coleen u studenome. Laura Simpson (29), žena s kojom ju je Rooney prevario te večeri i s kojom je bio u autu kada ih je zaustavila policija, kaže kako mu istu stvar ne bi oprostila.

Foto: Twitter

- Mislim da on ne zaslužuje da mu supruga oprosti, ja to svom partneru nikad ne bih tolerirala - zaključila je Simpson, gostujući u emisiji 'This Morning'.