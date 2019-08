Rooney se vraća u Englesku da spasi brak: Izgubit će milijune

Legendarni engleski nogometaš Wayne Rooney (33) vraća se u Englesku iz američkog D.C. Uniteda. Potpisao je 18-mjesečni ugovor za Derby County, ali on počinje vrijediti tek od siječnja iduće godine. Kako pišu britanski mediji, pravi razlog je spašavanje braka.

Supruga Coleen (33) rekla je Rooneyju da je vrijeme da prvi put u svojoj karijeri napravi nešto za nju i djecu, a to je da ih stavi na prvo mjesto. Ipak, financijski gledano, ovo mu nije bio baš najpametniji potez s obzirom na to da je plaća u Derby Countyju puno manja nego ona u Washingtonu.

- Zbog ovog će Rooney izgubiti milijune, ovo je veliko rezanje plaće, ali rekao je da se zbog suprugine sreće to isplatilo - piše The Sun. Coleen i djeca, sinovi Kai (9), Klay (6), Kit (3) i 15-mjesečni Cass, nekoliko su godina zbog Rooneyjeva posla živjeli u Americi. Navodno je supruga već započela sa selidbom jer se što prije želi preseliti u Englesku kako bi djeca mogla normalno obavljati školske obveze u rujnu.

Nogometaš je početkom ovoga tjedna došao iz Amerike samo kako bi finalizirao pregovore oko svojeg ugovora. Ovoga će puta imati još jednu ulogu - osim one nogometaša, okušat će se i kao trener. Njegova supruga smatra kako je on stvoren za to.

- Bit će uzor mlađima i vrijeme je da ‘odraste’ - rekla je.

Wayne i Coleen upoznali su se kad su imali 12 godina, a vjenčali su se 2008. godine na romantičnoj ceremoniji u Italiji.