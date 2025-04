Ross iz 'Prijatelja': Nekad nisam mogao slušati uvodnu pjesmu iz serije, sin (9) me preobratio...

Glumac David Schwimmer (58), najpoznatiji po ulozi Rossa Gellera u seriji 'Prijatelji', otkrio je da mu je uvodna pjesma 'I’ll Be There For You grupe' The Rembrandts bila iritantna.

- Bit ću iskren… Jedno vrijeme sam se osjećao stvarno neugodno čim bih čuo uvodnu pjesmu. Toliko sam je puta čuo da sam automatski reagirao na nju. Kad god bih se pojavio u nekom talk showu ili intervjuu, to bi bila moja najavna glazba. Nije mi to najbolje sjedalo - rekao je nedavno u podcastu 'Making A Scene'.

Iako serija i dalje ima milijune obožavatelja zahvaljujući streaming platformama, Schwimmer kaže da je ne gleda niti sluša.

- Nikad nisam gledao seriju nakon što smo završili snimanje. Odradio sam, idem dalje. Ne vraćam se na to - rekao je nedavno u podcastu 'Making A Scene'.

Foto: promo

No, sve se promijenilo kad je njegov sin (9) otkrio seriju.

- Jednog dana, dok sam pripremao doručak, čuo sam njegov smijeh dok je gledao 'Prijatelje'. Odjednom se i moj odnos prema toj pjesmi, pa i seriji, potpuno promijenio - priznao je.

Slično iskustvo imala je i Courteney Cox, koja je u 'Prijateljima' glumila Monicu Geller. Priznala je da se ne sjeća većine epizoda.

- Trebala sam pogledati svih deset sezona prije okupljanja jer kad su me pitali nešto, samo sam rekla: ‘Ne sjećam se da sam to snimala.' Da, stvarno se ne sjećam velikog dijela epizoda - rekla je Cox u intervjuu za The Today Show.

- Ponekad naletim na seriju na TV-u i pomislim: ‘Bože, nemam pojma o čemu se ovdje radi.’ Ali stvarno je smiješno - nastavila je.

Foto: Russell Boyce

Dodala je i da oduvijek ima slabije pamćenje.

- Nemam nikakvu traumu iz djetinjstva, ali sjećam se svega tri stvari. Nemam pojma zašto je tako - priznala je.