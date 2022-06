Roth priznao: Obožavateljica je prijetila da će se baciti s mosta

Mario Roth (40), frontmen grupe Vigor, progovorio je o ljubavnom statusu, ali i o neugodnoj situaciji koju je doživio s jednom obožavateljicom.

Priznao je on tako da je slobodan.

- Ako me misliš pitati kakva je situacija na mom ljubavnom planu, evo ti odgovora: ti si sama, ja sam sam, a evo i zašto. Bio sam svjedok raspada brakova, raspada veza i shvatio sam - Bože, kako je meni, meni je sjajno u životu, nemam tih briga, od nikog se ne rastavljam, od nikoga ne bježim, tako da, još uvijek sam sam i mogu ti reći - mašala - rekao je novinarki InMagazina.

Tvrdi da ga obožavateljice često iznenade poklonima, no ima i neugodnih trenutaka.

- Imao sam jednu situaciju gdje je meni jedna žena napisala poruku, poprilično je bila dugačka, gdje je ona meni rekla da me moli da dođem u Maribor na Dravski most, mislim da je Dravski most u pitanju, u četvrtak u osam sati. Ako ja ne dođem, da će se ona baciti s mosta. Nakon dva tjedna smo imali koncert u Mariboru, ona je bila u prvom redu, znači nije se bacila - ispričao je.

Roth se dotaknuo i gubitka koji je bend doživio prije osam mjeseci kada je od posljedica koronavirusa preminuo basist Vigora, Žarko Marinović.

- Mi smo prva četiri mjeseca jedva radili koncerte, s jednom knedlom u grlu i to je zaista bilo mučno, zato što, kad netko s tobom dijeli binu 22 godine, i onda odjednom tog čovjeka više nema, u vrlo mladim godinama, ne može ti biti svejedno jer on je naš prijatelj prije svega. Kad izgubiš prijatelja, to je strašan osjećaj - iskreno je priznao Mario.

