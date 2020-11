Rozga je upozorila pratitelje da ne nasjedaju na prevaru: 'Laž'

Riječ je o internetskoj prevari prema kojoj glazbenica navodno nudi 5000 kuna 'zbog učinka virusa Corona' za prvih 50 ljudi koji otkriju koliko ima patkica na slici

<p>Splitska pjevačica<strong> Jelena Rozga </strong>(43) upozorila je pratitelje na Instagramu da ne nasjedaju na internetsku prevaru prema kojoj ona navodno nudi 5000 kuna 'zbog učinka virusa Corona' za prvih 50 ljudi koji otkriju koliko ima patkica na slici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- LAŽ - napisala je u opis fotografije na kojoj je iskorištena i jedna od njezinih starijih snimki dok pjeva na terasi.</p><p>Inače, glazbenica se nedavno našla u središtu pozornosti zbog pohotnog gastrabajtera koji joj je od kolovoza 2019. do rujna 2020. preko svojeg e-maila slao je neprimjerene poruke.</p><p>Splićanka je odbila svaku komunikaciju s njim, no on je nastavio i slao joj je svoje fotografije i fotografije sebe kako vozi Audi te joj je nudio da ide u određene splitske trgovine u kojima je on ostavio poklone kupljene specijalno za nju, pisala je <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/pohotni-gastarbajter-jeleni-rozgi-slao-gnusne-poruke-i-dolazio-joj-pred-kucna-vrata-govorio-joj-je-da-zeli-s-njom-imati-intimne-odnose-1052116">Slobodna Dalmacija</a>.</p><p>Kao da to nije dovoljno, došao joj je na kućnu adresu u Splitu i zvonio na vrata. Protiv njega je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu i zatražilo od suda da prihvati njihov kazneni nalog. Za njega se traži šest mjeseci zatvora, s rokom kušnje od dvije godine. </p>