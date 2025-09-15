Jelena za mene predstavlja osobu koja mi uvijek izmami osmijeh na lice. Osobu koja mi uljepša svaki dan i jednostavno, otkrila nam je Laura
NAJVEĆA OBOŽAVATELJICA LAURA GRGEC: PLUS+
Rozga me očarala 'Bižuterijom', imala sam tada samo devet godina. Sad smo prijateljice
Laura Grgec petnaest godina ide na gotovo svaki koncert pjevačice Jelene Rozge s kojom se kroz godine i sprijateljila. O tome svjedoče brojne zajedničke fotografije na kojima je Laura iskreno sretna. Ona je Rozgin najveći fan.
