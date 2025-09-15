Obavijesti

NAJVEĆA OBOŽAVATELJICA LAURA GRGEC: PLUS+

Rozga me očarala 'Bižuterijom', imala sam tada samo devet godina. Sad smo prijateljice

Piše Dijana Marić Odobašić,
Rozga me očarala 'Bižuterijom', imala sam tada samo devet godina. Sad smo prijateljice
Foto: Privatni album

Jelena za mene predstavlja osobu koja mi uvijek izmami osmijeh na lice. Osobu koja mi uljepša svaki dan i jednostavno, otkrila nam je Laura

Laura Grgec petnaest godina ide na gotovo svaki koncert pjevačice Jelene Rozge s kojom se kroz godine i sprijateljila. O tome svjedoče brojne zajedničke fotografije na kojima je Laura iskreno sretna. Ona je Rozgin najveći fan.

