Rozga o Ivanu Huljiću: 'U njega sam zaljubljena već 100 godina'

Popularna pjevačica Jelena Rozga (47) u petak je nastupila u Crnoj Gori, a prije nastupa je za tamošnje medije pričala o poslu, ljubavi i kako održava vitku liniju. Novinari su je pitali kako joj je zdravlje, obzirom da je već ranije pričala da ima problema sa štitnjačom, na što je ona rekla da 'nikada neće biti dobro sa štitnjačom'.

- Do kraja života ću morati paziti, ali ja sam netko tko stvarno vodi računa i svakih mjesec dana kontroliram krv, hranim se zdravo, pazim što jedem, puno spavam - rekla je Rozga i dodala da ne pije ni alkohol.

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ispričala je i kako jede puno mesa, voli pojesti i ribu, a ponekada se počasti i - burekom.

Novinari su je pitali i o vezi s Ivanom Huljićem. Na pitanje doživljava li zaljubljenost drugačije sada nego u dvadesetima, ona je odgovorila:

- Ja sam već 100 godina zaljubljena u Ivana, tako da je to to. Čak smo pobjegli sad na par dana i otišli do Krka, ja nisam izlazila iz kuće, doslovno sam guštala i opuštala se da napunim baterije za nastavak ljetne turneje - rekla je Rozga, prenosi Blic.

Foto: Nel Pavletic/24sata

Dugo se o njihovoj vezi šuškalo, a naposljetku je pjevačici Nini Badrić 'izletjelo' u jednom intervjuu da su Rozga i sin Tončija Huljića zaista zajedno. Rozga je kasnije rekla da se ne ljuti zbog toga već da se, dapače, dobro nasmijala. Ranije je o vezi Rozge i Ivana pričao i Petar Grašo koji je poručio: 'Tonči baš nema sreće. Nije htio da mu se djeca bave glazbom, a oboje su glazbenici. Pa je dobio i zeta glazbenika, a sada mu je i snaha glazbenica'.

Šuškanja da su Jelena i 10 godina mlađi Ivan u vezi krenula su još prošle godine. Početkom ove godine javio nam se čitatelj s fotografijama Jelene i Ivana koje su nastale lani u Budimpešti uoči koncerta benda Coldplay, a na fotografijama se vidi kako se par drži za ruke i uživa u ugodnoj šetnji gradom.

Foto: Čitatelj 24sata