Rozga se vraća u popularni klub u Vodicama: 'Srce mi je puno, pjevat ćemo iz sveg glasa...'

Ova subota donosi ono što publika u Dalmaciji već mjesecima iščekuje. Jelena Rozga vraća se 12. srpnja na veliku open-air pozornicu kultnog kluba La Playa u Vodicama, gdje je prije dvije godine održala koncert sezone i u trans bacila rasplesani podij.

- Lavice i lavovi, srce mi je puno jer se vraćam u La Playu, gdje smo prije dvije godine zajedno stvarali najljepše uspomene. Ove subote ćemo ih nadmašiti, pjevat ćemo iz sveg glasa pjesme koje svi volimo, osjećati svaku notu i plesati, a mislim i da je ovo idealna prilika da premijerno zajedno zapjevamo moju novu pjesmu Začarani krug. Jedva čekam, radujem vam se - izjavila je Jelena.

Obožavatelje očekuje večer prožeta emocijama i euforijom, uz bezvremenske hitove koji su obilježili sve faze Jelenine karijere, od dana s grupom Magazin, preko Bižuterije, Nirvane, Okusa mentola, pa sve do mega hita Lavica koji je pokorio regiju. Bit će to večer u kojoj se susreću sve generacije, od onih koji su rasli uz Jelenin vokal, do generacije Z koju je nedvojbeno osvojila i novim i starim hitovima.

Tople ljetne noći u Dalmaciji su posljednjih godina postale nezamislive bez La Playe i najvećih zvijezda na našim prostorima koje pristižu iz tjedna u tjedan na spektakularne open-air koncerte. Ekipa iz kluba se potrudila ponovno osigurati najatraktivniji ljetni program.

Prije Jelene, na jednu od najtraženijih pozornica ovog ljeta u četvrtak se penje trap ikona Nucci, a do kraja srpnja slijede spektakularni koncerti Barbare Bobak, Devita, Saše Matića, Ace Pejovića i drugih. Kolovoz donosi nova velika imena jer u La Playu stižu Maja Šuput, Jole, Tanja Savić i niz glazbenih zvijezda koje garantiraju nezaboravno ljeto u Vodicama.

