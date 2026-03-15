ZAVODNIK VAN GUCHT

Ruben objavio fotke na kojima ljubi manekenku, a s drugom čeka bebu: 'Odabrali smo ime'

Nedavno je Charlotte Van Looy otkrila da je trudna s Rubenom te da čekaju svoje prvo dijete. A prije par dana se sportski novinar fotkao s manekenom i razmijenio strastveni poljubac...

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht ponovno je šokirao javnost. Na svojim društvenim mrežama objavio je niz fotografija, među kojima se nalazi i jedna vrlo prisna. Pozirao je s manekenkom Valentinom Besard, s kojom se često fotografira u posljednje vrijeme, a na jednoj od fotografija su razmijenili i poljubac. 

U komentarima ispod fotki mogu se naći brojni komentari, a pratitelji su im pisali kako su 'predivni zajedno'. 

Istovremeno, Van Gucht čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy. Ona je nedavno otkrila da je trudna te da očekuju svoje prvo dijete, a zatim je objavila i fotografije s putovanja u Rim na kojima je pokazala svoj trudnički trbuh.

Vijest o trudnoći došla je ubrzo nakon vijesti da Ruben više nije u braku s našom proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić, s kojom ima sina Monda. 

I dok na društvenim mrežama objavljuje fotografije u zagrljaju druge žene, Van Gucht je prije par dana otvoreno govorio o tome kako je s Von Looy odabrao ime za dijete. U petak je za nizozemski Radio 2 govorio o njihovom putovanju u Italiju. 

- Bilo nam je prekrasno. Rim je divan grad - poručio je Ruben, prenosi HLN, i rekao kako je putovanje dovelo do bitne odluke, imena za bebu. Iako ga nije htio otkriti, dao je natuknicu: 'Nije talijansko ime, ali je povezano s Italijom'. 

