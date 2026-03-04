Blanka Vlašić prvi put u javnosti nakon razvoda od Rubena Van Guchta: 'Vjera mi daje snagu'

Napraviš nešto u životu, dođeš u neke godine, misliš ništa te ne može iznenaditi, onda te majčinstvo potpuno izuje iz cipela, priznala je Blanka Vlašić za 'IN magazin'.

Proteklog je vikenda govorila na konferenciji posvećenoj ženama i mnoge inspirirala svojim iskrenim riječima o majčinstvu, vjeri i životnim izazovima. Bio je to i njezin prvi javni nastup nakon teškog razdoblja u privatnom životu. U listopadu se razvela od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina Monda.

Foto: MAJA PRGOMET/FACEBOOK/INSTAGRAM

Blanka je postala majka u studenome 2022., a priznala je da uz veliku sreću majčinstvo donosi i brojne strahove.

- Baš sam neki dan pitala prijateljicu kad postane lakše, zna li se što, pa mi je rekla s 18, znači još samo 15 godina strahovanja, ali majčinstvo je toliko lijepo i ne mogu ga nikad zasjeniti strahovi - rekla je.

S brigama se lakše nosi zahvaljujući vjeri.

- Ja to sad ne mogu izmjeriti koliko mi daje snagu, ali je jednostavno neizdvojiv dio mog života i moje svakodnevnice - priznala je.

Jedna od naših najuspješnijih sportašica tijekom karijere često se susretala i s kritikama.

- Kad bilo što kažem, ima onih kojima se to sviđa i onih kojima se to ne sviđa. Što god bilo koja javna osoba kaže, to je danas više nego ikad podložno kritikama. Naravno, kad sam svjedočila vjeru, to je bilo baš posebno osjetljivo za neke, ali to ne može izbrisati ono u što vjerujem - rekla je.

S vremenom je naučila i kako se nositi s različitim komentarima.

- Možemo mi govoriti nije nas briga što ljudi misle, ali je jako važno naći neki svoj krug ljudi gdje pripadaš i koji će te prihvatiti je rmi smo ipak bića socijalna - zaključila je Blanka Vlašić.

Blanka Vlašić na panelu u Splitu pojavila se bez vjenčanog prstena | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL