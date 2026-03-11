Obavijesti

Komentari 4
ROMANTIČNO PUTOVANJE

Rubenova djevojka pokazala je trudnički trbuh: Uživaju na putu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rubenova djevojka pokazala je trudnički trbuh: Uživaju na putu
16
Foto: Instagram

Charlotte van Looy i bivši suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, očekuju dijete, a trenutno uživaju na putovanju u Rimu

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy ovih dana uživa u Rimu. Tamo se nalazi s Rubenom Van Guchtom, bivšim suprugom Blanke Vlašić, s kojim čeka dijete. Par uživa u zajedničkom putovanju, a doživljaje dijele s pratiteljima na Instagramu. Na jednoj od objavljenih fotografija Charlotte je pokazala i trudnički trbuščić, a ranije je otkrila kako s Rubenom očekuje djevojčicu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nedavno je Charlotte na Instagramu objavila fotografiju s kojom je na originalan način objavila sretne vijesti. Naime, fotografirala je svoja tri psa kako poziraju uz jezero, a pas u sredini oko vrata nosi uokvirenu fotografiju s ultrazvuka. 

- Tri sestre spremne su od ljeta zaštititi našu malu lavicu svom svojom ljubavlju. Čopor je potpun. Krug je zatvoren - napisala je tada Charlotte. 

BELGIJSKA SPISATELJICA FOTO Tko je Charlotte Van Looy koja s Rubenom čeka dijete?
FOTO Tko je Charlotte Van Looy koja s Rubenom čeka dijete?

- Ruben i ja svjesno koračamo ovom novom stazom na svoj način, ali oboje s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri - poručila je, a zatim se osvrnula i na potencijalne ružne komentare. 

- Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje... Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene - napisala je te zaključila: 'Živio život'. Na kraju objave je i označila Rubena. 

NOVA ŽIVOTNA FAZA Blanka Vlašić prvi put u javnosti nakon razvoda od Rubena Van Guchta: 'Vjera mi daje snagu'
Blanka Vlašić prvi put u javnosti nakon razvoda od Rubena Van Guchta: 'Vjera mi daje snagu'

Ta je vijest došla ubrzo nakon što je javnost saznala kako Blanka Vlašić i Ruben više nisu u braku. 

