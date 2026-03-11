Rubenova djevojka pokazala je trudnički trbuh: Uživaju na putu

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy ovih dana uživa u Rimu. Tamo se nalazi s Rubenom Van Guchtom, bivšim suprugom Blanke Vlašić, s kojim čeka dijete. Par uživa u zajedničkom putovanju, a doživljaje dijele s pratiteljima na Instagramu. Na jednoj od objavljenih fotografija Charlotte je pokazala i trudnički trbuščić, a ranije je otkrila kako s Rubenom očekuje djevojčicu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nedavno je Charlotte na Instagramu objavila fotografiju s kojom je na originalan način objavila sretne vijesti. Naime, fotografirala je svoja tri psa kako poziraju uz jezero, a pas u sredini oko vrata nosi uokvirenu fotografiju s ultrazvuka.

- Tri sestre spremne su od ljeta zaštititi našu malu lavicu svom svojom ljubavlju. Čopor je potpun. Krug je zatvoren - napisala je tada Charlotte.

- Ruben i ja svjesno koračamo ovom novom stazom na svoj način, ali oboje s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri - poručila je, a zatim se osvrnula i na potencijalne ružne komentare.

- Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje... Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene - napisala je te zaključila: 'Živio život'. Na kraju objave je i označila Rubena.

Ta je vijest došla ubrzo nakon što je javnost saznala kako Blanka Vlašić i Ruben više nisu u braku.