Rubina iz Gospodina Savršenog obožava trening i jako uske tajice: Ne bojim se istaknuti

Iskreno, više se vodim emocijama. Kad moje srce kaže 'hoću', moj mozak možda kaže 'nemoj', ali tako uvijek bude. Što moje srce osjeća u tom trenutku, ja to i uradim, rekla je
Rubinu (24) iz Sarajeva gledamo u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Za sebe kaže da je svestrana, a u show je ušla kao izrazito samouvjerena žena koja točno zna što želi i ne boji se istaknuti kako kaže, ukrasti svu pažnju
| Foto: RTL
Iako provokativna, za sebe kaže kako u ljubavi jako cijeni odanost te da je vrlo posvećena partneru kada se istinski zaljubi
Veoma je direktna, a ne djeluje kao da će igrati sporednu ulogu u potrazi za ljubavlju
Sudeći prema društvenim mrežama, Rubina je trenerica i obožava provoditi vrijeme u teretani
