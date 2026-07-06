Rundek & Ekipa s pjesmom 'Rijeka' najavljuju Šalatu

Darko Rundek i njegova Ekipa novim singlom “Rijeka" plove prema velikom koncertu na zagrebačkoj Šalati koji će se održati 11. srpnja.

„Pjesma „Rijeka“ nastala je na poticaj i uz kreativno sudjelovanje supruge i ekološke aktivistice Sande Hržić. Napisao sam je u jeku borbe za Vrelo Une (hvala organizaciji Riverwatch na pozivu i zalaganju) i tamo je prvi put javno izvedena. Njena je moć u povezivanju rijeke sa postojanjem čudesne raznolikosti života kao i sa osobnom ljudskom sudbinom. Ova izvedba snimljena je na koncertu ''Uz rijeku za rijeke" u Luci Beograd, uz Dunav, pred oko 5000 ljudi, što joj daje posebnu energiju. U njoj kao gost-solist sudjeluje izuzetni gitarist Marko Marić. Video je napravio Roko Crnić u suradnji sa Sandom Hržić.“ - rekao je Darko Rundek.

POSLUŠAJTE PJESMU:

"Rijeka" pripovijeda o kretanju, pripadanju i povezanosti, životnim tokovima u stalnoj mijeni koji nas nose i spajaju. Stihovi Darka Rundeka kroz motive vode - pritoka, slapova i mora, ušće su u prostor za razmišljanje o zajedništvu čovjeka i prirode, o sudbini koju svatko nosi kao svoju kap u velikom protoku života.

Foto: PROMO

Koncert na Šalati 11. srpnja posvećuju legendarnom albumu "Bolero" grupe Haustor. Uz Darka Rundeka na pozornicu će stati originalni članovi Haustora - Damir Prica - Capri (saksofon i klavir) te Zoran Zajec - Zexa (električna gitara) i legendarni trubač Igor Pavlica koji je ujedno i standardni član Ekipe u kojoj su i Ana Kovačić, Silvio Bočić, Miro Manojlović i Roko Crnić.

Novi singl "Rijeka" nas uvodi u koncert koji slavi zajedništvo i slobodni, divlji tok glazbe i života.

Glazbu potpisuje Darko Rundek, dok su aranžman zajednički oblikovali Igor Pavlica, Ana Kovačić, Silvio Bočić, Miro Manojlović, Roko Crnić, Marko Marić, Darko Rundek i Sanda Hržić. Snimka je nastala uživo u Luci Beograd, snimatelj je Daniel Biffel, miks potpisuje Darko Rundek, a mastering Filip Motovunski.