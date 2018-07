Russell Brand je bio fan Bilića, a sada se boji penala Vatrenih

Britanski glumac i komičar Russell Brand (43), bivši suprug pjevačice Katy Perry (33), komentirao je na društvenoj mreži utakmicu Hrvatske i Rusije te pokazao da s nestrpljenjem očekuje okršaj Hrvata i Engleza u srijedu.

- Ok, sad znamo da su Hrvati dobri u jedanaestercima - komentirao je na Twitteru.

Okay so we know Croatia are good at penalties. #worldcup #ruscro #crorus