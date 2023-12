Ruža iz 'Ljubav je na selu': 'Svi mi kažu da bježim od Branka!'

Nemam nikakvih teških stvari, stvarno mi je drago kako je sve ispalo, a na farmi gdje sam bila – mislim da čovjek nije za mene. To sam brzo osjetila. Ni on, ni njegova farma nisu za mene, ni ono što ja želim. Rekla je to Ruža Adelborg, sad već bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', koja je bila na farmi Branka Jurkovića (66).

'Svi mi kažu: 'Bježi od Branka'

Ima i lijepih iskustva. Upoznala je dosta novih prijatelja.

Foto: rtl

- Zahvaljujem se svima. Svi koji me prate i postaju mi novi prijatelji su pozitivni. Nisam još doživjela nikakvu negativnu riječ od bilo koga – muško, žensko, mlado, staro svi su pozitivni. Svi mi samo kažu: 'Bježi od Branka, ti si dama naspram njega, miss naspram njega', tako da mnogo im hvala - dodala je.

Branko se dopisivao s drugim ženama?

Branko je na romantično putovanje na kraju vodio Smilju Livančić, koja ga je u nekoliko navrata optužila kako se dopisuje i čuje s drugim ženama.

- To nisam radio. Dok sam bio s njom na putovanju, zvao sam kući za djecu. Nisam kontaktirao druge žene dok sam bio onih pet dana na moru - branio se na završnu okupljanju kandidata 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL

- Koliko sam shvatila, on je pričao s prijateljicom da mu namjesti svoju prijateljicu - otkrila je Smilja. Brankove dame Ruža i Antonija otkrile kako im je u isto vrijeme slao slične poruke.