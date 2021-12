Prije nego što je položila vozački ispit, Billie Eilish je s jedva 13 godina i singlom 'Ocean Eyes' bila zvijezda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iz sobe u Los Angelesu s bratom Finneasom O’Connellom (24) izašao je i prvi studijski album, mladenački blesav i beskrajno zabavan, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Pomeo je Grammyje te kantautoricu s 18 godina prometnuo u glasnogovornicu generacije. Posve obična tinejdžerica dosegla je toliku slavu da je snimila pjesmu za film James Bond 'No Time to Die'.

Njezin drugi studijski album, 'Happier Than Ever' izašao je 2021. godine. Naime, više od polovine albuma zauzimaju balade slične tematike poput 'My Future', 'Halley’s Comet', 'Your Power' ili 'Everybody Dies'. Izdvajaju se i pjesme 'Getting Older' i 'Happier Than Ever', u kojoj Billie šaptanje napokon zamjenjuje rokerskom drekom.

Osim što je miljenica mlađe generacije, pohvale je dobila i od mnogih slavnih među kojima je i Elton John (74) koji je za ovu pjevačicu rekao kako ne postoji nitko tako mlad, a da piše toliko duboko iz nutrine.

Često ona mijena oblik i boju kose i time uvijek iznenadi svoje vjerne obožavatelje. Popularna američka pjevačica nedavno je ponovno napravila drastičnu promjenu - prvo je kosu obojila u plavo, a zatim je društvenoj mreži Instagram podijelila fotografiju na kojoj pjevačicu možemo vidjeti u malo drugačijem izdanju. Kosu je obojila u tamno smeđe.

Teen zvijezda od početka svoje karijere je usavršavala siluetu posebno osmišljenu da odvrati pažnju s njezina tijela. Mnogi njeni obožavatelji bili su jako privrženi njezinoj oversize sportskoj odjeći, koju su vidjeli kao odbijanje seksualiziranja. Upravo zato su, kada je počela eksperimentirati s novim izgledom, reagirali brzo i nemilosrdno.

Ispod fotografija na Instagramu za časopis Vogue na kojima nosi uski korzet, neki od njih su komentirali da je neiskrena i da ju je slava promijenila.

- Ljudi se drže ovih sjećanja i privrženi su im. Ali to je vrlo dehumanizirajuće. Izgubila sam 100.000 sljedbenika, samo zbog grudi. Ljudi se plaše velikih grudi - rekla je Billie svojedobno za Elle.

Nedavno je ona progovorila i o ovisnosti o gledanju pornografije koja je počela u dobi od 11 godina te objasnila kako joj je to izazivalo noćne more i stvorilo konfuziju kad je počela izlaziti s mladićima. Priznala je tada da misli da je pornografija sramota.

- Nekada sam gledala puno pornića, da budem iskrena. Počela sam ih gledati kad sam imala otprilike 11 godina - rekla je pjevačica. Priznala je da joj je to pomoglo da se osjeća kao 'jedna od faca'.

Dodala je i da misli da ju je to uništilo.

- Mislim da mi je to stvarno uništilo mozak i osjećam se nevjerojatno uništeno što sam bila izložena tolikom broju pornića - priznala je te nadodala da je patila od noćnih mora jer su neki od sadržaja koje je gledala bili tako nasilni.

Eilish je s 18 godina postala najmlađa osoba u povijesti koja je iste godine osvojila sve četiri glavne nagrade Grammy odnijevši kipiće za novog izvođača, album, ploču i pjesmu 2020. Pjevačica je osvojila ukupno sedam nagrada Grammy.