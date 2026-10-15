S.A.R.S. se vraća u Lisinski u elektro-akustičnom izdanju

Beogradski rock bend S.A.R.S. se 6. travnja 2027. vraća u zagrebačku Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, gdje će nastupiti u elektro-akustičnom izdanju i publici predstaviti drukčiji pristup pjesmama po kojima je bend prepoznatljiv, od ranih hitova do novijih singlova.

Bend se veseli povratku u Lisinski, gdje su prosincu 2017. održali dva rasprodana elektro-akustična koncerta. Tada su svoje pjesme predstavili u drukčijim aranžmanima, pokazujući da se njegov prepoznatljivi spoj rocka, popa, reggaea i drugih glazbenih utjecaja može predstaviti i izvan uobičajenoga koncertnog formata.

- Elektro-akustični koncept je odlična prilika da ponovo eksperimentiramo na pozornici i ljudima pružimo nešto drugačije od klasičnog rock koncerta. Najvažnije nam je da pri tome uživamo, a ta dobra energija prijeđe na publiku - poručio je frontmen benda Žarko Kovačević.

Koncert grupe S.A.R.S. u Puli | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Zagrebačka publika u međuvremenu je imala priliku pratiti različite faze njihova rada, a S.A.R.S. je u svibnju 2026. u Boćarskom domu obilježio 20 godina postojanja. Koncert je bio prilika za osvrt na dosadašnju karijeru i predstavljanje novog materijala. Večer je otvorena novim singlom i spotom 'Profit', a publika je premijerno čula i pjesmu 'Prostrelna rana'.

Pjesme poput 'Lutke', 'Perspektive' i 'Buđavog lebca' odavno su postale prepoznatljiv dio repertoara benda, a povratak u Lisinski prilika je da ih publika ponovno čuje u aranžmanima prilagođenima elektro-akustičnom formatu.