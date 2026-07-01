S grupom Blondie osvojila je svijet, a znate li koje je pravo ime glazbenice Debbie Harry?

Debbie Harry rođena je kao Angela Tremble 1. srpnja 1945. u Miamiju na Floridi. Imala je tri mjeseca kada su je posvojili Richard i Catherine Harry, nakon čega je odrasla u američkom Hawthorneu. Još kao djevojčica pokazivala je ljubav prema glazbi te je pjevala u crkvenom zboru, no njezin put prema svjetskoj slavi nije bio nimalo jednostavan. Nakon dvije godine studija odustala je od fakulteta i krajem šezdesetih godina preselila se u New York, gdje je pokušavala pronaći svoje mjesto na umjetničkoj i glazbenoj sceni.

U razdoblju prije velikog uspjeha radila je različite poslove kako bi se uzdržavala. Nastupala je s grupom Wind in the Willows, kratko radila kao Playboyeva zečica, a zatim posluživala goste u legendarnom klubu Max's Kansas City, jednom od najvažnijih okupljališta njujorške umjetničke i glazbene scene. Upravo ondje stekla je brojna poznanstva koja su joj otvorila vrata rock glazbe.

Kasnije se pridružila ženskom sastavu The Stilettos, gdje je upoznala gitarista Chrisa Steina. Njihova glazbena suradnja ubrzo je prerasla u ljubavnu vezu, a 1974. zajedno su osnovali bend koji je uskoro postao poznat pod imenom Blondie. Nastupajući u kultnim klubovima poput CBGB-a, postali su jedan od najvažnijih predstavnika tada novog glazbenog pravca, new wavea.

Prvi album "Blondie" objavljen je 1976. godine, no pravi proboj uslijedio je već s drugim albumom Plastic Letters. Singl "Denis" postigao je veliki uspjeh u Velikoj Britaniji, gdje je bend vrlo brzo stekao vjernu publiku. Međutim, svjetska slava stigla je 1978. objavom albuma "Parallel Lines". Pjesma "Heart of Glass" osvojila je vrh američkih ljestvica, dok je "One Way or Another" postala jedan od zaštitnih singlova benda. Debbie Harry nije bila samo prepoznatljivi glas benda, nego je zajedno s Chrisom Steinom sudjelovala i u pisanju brojnih pjesama.

Svojim platinastoplavim izgledom, izraženim jagodicama i osebujnim stilom inspiriranim stripovima i filmovima postala je jedna od najvećih modnih i glazbenih ikona svoje generacije. U vrijeme kada je rock scenom dominirao velik broj muških izvođača, Debbie Harry dokazala je da žena može biti predvodnica jednog od najuspješnijih bendova na svijetu. Njezin utjecaj vidljiv je i kod brojnih kasnijih izvođačica, među kojima se često ističe Madonna.

Blondie su nastavili nizati uspjehe albumima "Eat to the Beat" iz 1979. godine, na kojem su se našle pjesme "Dreaming" i "Atomic", te albumom "Autoamerican" iz 1980., koji je donio još dva velika hita, "The Tide Is High" i "Rapture". Bend je iste godine ostvario još jedan veliki uspjeh pjesmom "Call Me", nastalom u suradnji s producentom Giorgiom Moroderom za film "American Gigolo".

Elle Style Awards 2017 - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Početkom osamdesetih Debbie Harry započela je i samostalnu karijeru. Njezin prvi solo album "KooKoo" producirao je Nile Rodgers, a tijekom sljedećih godina objavila je albume "Rockbird", "Def, Dumb & Blonde", "Debravation" i "Necessary Evil". Singlovi poput "French Kissin'" i "I Want That Man" ostvarili su značajan uspjeh, osobito na britanskim ljestvicama.

Godine 1982. bend Blondie se raspao, dijelom zbog ozbiljne bolesti Chrisa Steina, kojemu se Debbie u potpunosti posvetila tijekom oporavka. Iako je bend prestao djelovati, njezina glazbena karijera nastavila se kroz solo projekte i razne suradnje. Krajem devedesetih ponovno se okupila originalna postava Blondieja, a album "No Exit" iz 1999. godine donio je veliki hit "Maria", koji je osvojio prvo mjesto britanske ljestvice.

Nordoff Robbins O2 Silver Clef Awards | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

U novom tisućljeću Blondie su nastavili objavljivati nove albume, a 2006. godine su primljeni u Rock and Roll Kuću slavnih.

Osim glazbe, Debbie Harry ostvarila je zapaženu glumačku karijeru. Nastupila je u filmovima "Union City", "Videodrome", "Hairspray", "Heavy" i "Six Ways to Sunday", kao i u televizijskim serijama "Wiseguy", "The Adventures of Pete & Pete" i "Difficult People". Njezina glazba također je pronašla mjesto u brojnim televizijskim serijama, čime je ostala prisutna i među mlađim generacijama.

Posljednjih godina Debbie Harry aktivno se zauzimala za pravedniju naknadu glazbenicima u eri digitalnog streaminga, ističući kako izvođači često nisu primjereno plaćeni za korištenje svoje glazbe na internetskim platformama. Godine 2019. objavila je autobiografiju "Face It", u kojoj je otvoreno progovorila o brojnim životnim iskustvima, uspjesima i traumama.

Turbulentan privatni život

Privatni život Debbie Harry često je privlačio veliku pozornost javnosti. Dugi niz godina bila je u vezi s gitaristom Blondieja Chrisom Steinom, s kojim je dijelila i profesionalni i privatni život. Par se razišao 1987. godine, no ostali su bliski prijatelji. Harry je kasnije otkrila da su tijekom njihove veze oboje imali problema s drogom, ali su se uspješno liječili te prestali koristiti opojna sredstva. Danas je kuma Steinovim dvjema kćerima.

Godine 2014. javno je izjavila da je u mladosti imala i ljubavne veze sa ženama, dok su njezine dugotrajnije veze uglavnom bile s muškarcima. Tijekom cijelog života otvoreno je govorila o ljubavi, želji i intimnosti, kako u intervjuima, tako i kroz svoju umjetnost.

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U autobiografiji "Face It" opisala je i jedno od najtežih iskustava svoga života, silovanje pod prijetnjom nožem tijekom provale u stan koji je sedamdesetih godina dijelila s Chrisom Steinom u New Yorku. U istoj knjizi prisjetila se i događaja u kojem je tvrdila da ju je serijski ubojica Ted Bundy pokušao namamiti u automobil, iz kojega je uspjela pobjeći. Iako je njezin opis vozila odgovarao Bundyjevu automobilu, istražitelji nisu bili sigurni da govori istinu jer se prema službenim podacima Bundy u to vrijeme nalazio na Floridi.

Od 2019. godine Debbie Harry živi između njujorške četvrti Chelsea i Middletown Townshipa u New Jerseyu, gdje dijeli dom sa svoja četiri psa.