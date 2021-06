Bliži se 19. godišnjica glumice Julije Roberts (53) i njenog supruga Daniela Modera (52). To je Julijina najdugovječnija romansa, ali prije nego je upoznala Daniela, prošla je kroz nekoliko uspona i padova, što romantičkih što poslovnih. Prisjećamo se njenog puta do slave i bračne sreće.

Sami početci Julijinog života bili su tragični. Njezina majka rastala se od njenog oca, a očuh je zlostavljao Juliju i brata. Kad je imala samo 10 godina, njen otac je preminuo, a majka je uspjela pobjeći od nasilnog drugog supruga tek kad je Julia bila pri kraju srednje škole.

Iako je glumila u nekoliko uspješnih filmova i prije toga, film "Zgodna žena" iz 1990. bila je njena najveća odskočna daska. Otprilike preko noći sa samo 22 godine postala je velika zvijezda i Američka miljenica. Javnost je mislila kako Julia ne može napraviti išta loše i obožavali su ju.

Tijekom ranih '90-ih bila je uspješna i njena popularnost nastavila je rasti, ali privatan život bio joj je vrlo turbulentan. Dva puta je bila zaručena i zatim prekinula te zaruke, u slučaju s Kieferom Sutherlandom (54) samo tri dana prije vjenčanja kako bi pobjegla s drugim, a ni na filmskim setovima nije bila savršena. Tako se posvadila s redateljem Stevenom Spielbergom (74) tijekom snimanja filma "Kapetan Kuka" u kojem je glumila lik Zvončice. Mnogi su se na setu poigrali s imenom njenog lika Tinkerbell i zvali ju Tinkerbell, jer je navodno bila nemoguća.

Nakon dvoje propalih zaruka, Roberts je ponovno pronašla ljubav. Upoznala je pjevača Lylea Lovetta (63) i nakon manje od tri tjedna poznanstva završili su pred oltarom. Ako je vjerovati Lovettu, skupa su proveli otprilike tjedan dana prije nego su se zaručili, a između zaruka i vjenčanja prošlo je samo tri dana. Ta veza možda i je bila ljubav na prvi pogled, ali nije im bilo suđeno. Prije nego su dočekali drugu godišnjicu braka, najavili su da se razvode.

Ostatak '90-ih nastavio se za Juliju u sličnom tonu kao i ranije: njena karijera nastavila se razvijati, ali s čestim svađama sa suradnicima, dok su njene romanse bile mnogobrojne i kratkog trajanja. U 2000. je doživjela još jedan vrhunac karijere: za ulogu Erin Brockovich u istoimenom filmu osvojila je zlatni kipić nagrade Oscara.

Sljedeće godine, dok je još bila u vezi s glumcem Benjaminom Brattom (57), na snimanju filma "Meksikanac" upoznala je i zaljubila se u kinematografa Danyja Modera (52), koji je bio oženjen. Roberts to nije spriječilo da se upusti u novu ljubavnu vezu, a nakon što je prekinula s Brattom, navodno je Moderovoj supruzi ponudila 10.000 dolara u slučaju da se brzo razvede.

Nije poznato je li Moderova supruga prihvatila novac, ali je on u svakom slučaju podnio zahtjev za rastavu. Julia je brzo proglašena "mužo-kradljivicom", ali to ju nije pretjerano uzrujalo. 4. srpnja 2002. par se vjenčao, a jer je to bilo tipično za početak 2000-ih odlučili su napraviti tetovaže s međusobnim inicijalima. Tijekom godina, Roberts je dodala i tetovaže imena njihovo troje djece, a sve je smjestila na donji dio leđa.

Njena karijera nikad nije ponovno dosegla visine kao početkom '90-ih, ali nastavlja glumiti u filmovima i sinkronizirati animirane filmove te je daleko od toga da joj loše ide, a čini se kako je na privatnom planu nakon svih turbulentnih veza i prekida konačno pronašla sreću, jer ove godine sa suprugom slavi 19. godišnjicu braka.