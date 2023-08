Sa 73 godine ponovno pokreće solo karijeru: Pjevačica Agnetha iz ABBA-e objavit će novi singl

Agnetha Fältskog (73), zvijezda švedskog glazbenog sastava ABBA, rekla je da će u četvrtak objaviti novi singl 'Where Do We Go From Here?', čime ponovno pokreće solo karijeru u dobi od 73 godine.

Fältskog, koja je pjevala zajedno s Anni-Frid Lyngstad (77) u izuzetno uspješnom švedskom pop bendu nastalom 1972., svoj je posljednji solo album objavila prije deset godina.

- Svjetska premijera (pjesme) 'Where Do We Go From Here? na @bbcradio2 s @zoetheball - slušajte u četvrtak, 31. kolovoza od 8.30 (BST) - napisala je pjevačica na društvenoj mreži kasno u utorak.

ABBA je postigla svjetsku slavu i osvojila legije obožavatelja bezvremenim uspješnicama poput 'Dancing Queen' i 'Fernando', a pobijedila je na natjecanju Pjesma Eurovizije 1974. s pjesmom 'Waterloo'.