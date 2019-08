Šaban Šaulić osim Roberta ima još jednog izvanbračnog sina?

Šaban Šaulić, uz izvanbračnog sina Roberta Omaljeva navodno ima još jednog sina rođenog van braka, tvrde srpski mediji.

Pišu kako je riječ o Marku Jovanoviću (37) koji živi u Detroitu u SAD-u, a sada je odlučio tražiti dio nasljedstva. Vijest je za srpske medije potvrdio Šaulićev izvanbračni sin Robert.

- Je, čuo sam da imam brata u Americi. Ako se ispostavi da je stvarno Šabanov sin, ja ću ga rado ovdje ugostiti. I ja sam izvanbračno dijete, znam kako je to kada si odbačen - rekao je Robert za Srpski Telegraf.

Foto: Privatni albumI Izvor na koji se pozivaju srpski mediji ispričao je kako se Marko nije prije javio jer ima dobro situiranog očuha, no sada je ipak odlučio tražiti dio nasljedstva koji mu pripada.

- On je IT stručnjak i odlično zarađuje. Ja ga poznajem jer surađujem kao IT menadžer s njegovom tvrtkom u Detroitu. Jednom prilikom smo slučajno započeli temu o Srbiji i on mi je tada rekao da mu je pokojni Šaban otac - otkrio je izvor i dodao kako Marko smatra da se treba boriti za ono što mu pripada.

- Neće biti ni grub ni nametljiv, želi sve učiniti po zakonu. Planira doći u Srbiju i uraditi DNK test jer ni sam ne vjeruje majci da mu je Šaban 100 posto otac, s obzirom na to da je ona njegov veliki fan i samim tim postoji mogućnost da ona ne govori istinu - objasnio je izvor za Skandal.