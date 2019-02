Šabanova supruga: 'Imala sam loš predosjećaj, stalno plačem'

Gordana Šaulić, supruga pokojnog 'kralja narodne glazbe' Šabana Šaulića, u dubokoj je žalosti.

- Što da vam kažem, plačem od jučer... Hvala vam na saučešću. Ne mogu vjerovati što se desilo, nema ga više... - odgovorila je na telefonski poziv Dnevnog avaza.

Na njihovo pitanje kad je posljednji put razgovarala sa suprugom, Gordana je kroz suze odgovorila:

- Zvala sam ga nekoliko puta, kao da sam osjećala da će se nešto desiti. Ne mogu više pričati. Hvala vam - piše Avaz.

Šaban je za sobom ostavio i troje djece, kćeri Ildu i Sanelu i sina Mihajla koji su odmah nakon nesreće otputovali u Njemačku. Šaulić je u četvrtak, 21. veljače, trebao proslaviti Sanelin rođendan, ali je u stravičnoj prometnoj nesreći u nedjelju rano ujutro izgubio život. Šaban je bio iznimno vezan za svoju obitelj.

- Mislim da je čovjek bez obitelji, djece, unuka, familije, nesretan čovjek. A ja sve to imam, i to je velika sreća. Još samo da dočekam da oženim sina, jer mi je, danas, jedina neostvarena želja da zapjevam na njegovoj svadbi i igram se sa njegovom djecom. Ništa bolje i više ne bih poželio, nego kako se odvijao moj život i moja karijera i baš ništa ne bih mijenjao, jer sam ostvaren i sretan čovjek. Nisam netko tko „boluje“ od „kula i gradova“. Supruga, djeca i unuci su mi sve. Sve je onako kako je Bog rekao, i ja sam zadovoljan i zahvalan - rekao je on u jednom od posljednjih intervjua, piše Blic.rs.