Sablaznila tankim rukama: Tko je muškarac 'ulovljen' s Jolie?

Glumica Angelina Jolie (44) u utorak je šopingirala s kćerima Zaharom (13) i Vivienne (10) u trgovačkom centru Westfield Century Cityju u Los Angelesu. S njom je bio i nepoznati muškarac s kojim je čavrljala prolazeći kroz garažu centra. S obzirom da Jolie nije otkrila njegov identitet nagađa se da je tjelohranitelj, prenosi Daily Mail.

Glumica je na sebi imala dugu haljinu bez rukava i ravne sandale, a klasični kaput prebacila je preko ruke. Pažnju su izazvale upravo njezine istetovirane ruke, koje se čine mršavije nego ikada.

Naime, holivudska zvijezda posljednjih godina stalno zabrinjava obožavatelje gubitkom kilaže. Glumica visoka 169 centimetara, nekoć je varirala između 54-56 kilograma, a 2018. je navodno pala na manje od 40 kilograma.

- Čak joj je i lice ispijeno, a odjeća na njoj visi kao na vješalici. Što to radi od sebe? - pitali su se fanovi. Jolie je jednom prilikom izjavila kako je razlog njezine mršavosti isključivo stres - od gubitka majke Marcheline Bertrand do razvoda s Bradom Pittom (55), no veliku ulogu ima njezina prehrana.

Angelina se drži posebnog jelovnika na kojem su obavezno juhe i žitarice, te obrok od mješavine chia sjemenki, prosa, quinoje i raži za koji glumica kaže da joj 'daje energiju te da joj je koža sjajnija'.

