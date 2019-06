Jolie ekstremno mršava: 'Noge su joj čačkalice, a lice ispijeno'

Angeline Jolie (43) posljednjih godina stalno zabrinjava obožavatelje gubitkom kilaže. Glumica visoka 169 centimetara, nekoć je varirala između 54-56 kilograma, a 2018. je navodno pala na manje od 40 kilograma.

Dokaz tome su i nedavne fotografije na kojima se glumica i humanitarka nalazi u shoppingu s kći Shiloh (13) i sinom Knoxom (10). Jolie je znatiželjne poglede javnosti sakrila ispod velikih sunčanih naočala, no ono što su obožavatelji primijetili je činjenica koliko je glumica mršava.

Foto: Profimedia

- Hlače joj plešu oko noge. Vjerojatno ne postoji toliko mali broj hlača za kupiti - komentirao je jedan obožavatelj dok su se drugi složili da Jolie izgleda poput čačkalice.

- Čak joj je i lice ispijeno, a odjeća na njoj visi kao na vješalici. Što to radi od sebe? - pitali su se drugi. Jolie je jednom prilikom izjavila kako je razlog njezine mršavosti isključivo stres - od gubitka majke Marcheline Bertrand do razvoda s Bradom Pittom, no veliku ulogu ima njezina prehrana...

Foto: Profimedia

Angelina se drži posebnog jelovnika na kojem su obavezno juhe i žitarice, te obrok od mješavine chia sjemenki, prosa, quinoje i raži za koji glumica kaže da joj 'daje energiju te da joj je koža sjajnija'.