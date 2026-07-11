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NIJE JOJ PRVA ULTRA

Saborska zastupnica Marijana Puljak jutro dočekala na Ultri: Najbolje se partija s kćeri!

Piše 24sata,
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Saborska zastupnica Marijana Puljak jutro dočekala na Ultri: Najbolje se partija s kćeri!
Foto: Facebook
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Saborska zastupnica Marijana Puljak na društvenim mrežama podijelila je nekoliko objava s Ultre koje su oduševile njene pratitelje. Prvu večer festivala do ranog jutra je s kćeri plesala na Parku mladeži

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Saborska zastupnica Marijana Puljak na društvenim mrežama podijelila je nekoliko objava s Ultre koje su oduševile njene pratitelje.

Puljak je prvo objavila snimku s Ultre prije dvije godine na kojoj energično pleše i napisala kako jedva čeka ovogodišnje izdanje.

@marijanapuljak Jeste li spremni za #ultra2026 @Ultra Europe Split? Jedva čekam! #split #croatia #ultraeurope #ultrafestival ♬ original sound - Marijana Puljak

- POV: ono kad te kćer uhvati u momentu. Jeste li spremni za #ultra2026? Jedva čekam - napisala je uz objavu na TikToku. Danas se ponovno oglasila na Facebooku fotografijom na kojoj na Ultri pozira s kćeri.

- Najbolje se partija s kćeri! Dočekale izlazak sunca na Ultri.

Zastupnica Puljak (54), diplomirana inženjerka elektrotehnike, udana je za Ivicu Puljka, bivšeg gradonačelnika Splita. Par se vjenčao 1995. i zajedno imaju troje djece - Emu, Ivu i sina Tomu. 

Inače, organizatori su objavili da je ovogodišnje otvorenje festivala bilo najveće do sada. Prvu večer ispunili su nastupi Johna Summita, DJ Snakea, Afrojacka, Olivera Heldensa i Subtronicsa na Main Stageu, dok su CamelPhat, Adam Beyer, Miss Monique, Deer Jade i hrvatski predstavnik DJ Jock otvorili novo poglavlje RESISTANCE programa.

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