NEUGODNO ISKUSTVO

Sabrina Carpenter imala je nezgodu na snimanju spota: 'I ja sam se smijala, pa plakala!'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: YouTube

Pjevačica je u razgovoru progovorila o svim izazovima snimanja, otkrivši kako je spot za 'Manchild' bio njeno najveće glazbeno ostvarenje do sada

Sabrina Carpenter podijelila je nedavno neugodno, ali smiješno iskustvo sa snimanja spota za svoj hit 'Manchild'. Dok je pjesma u utrci za čak četiri Grammyja, pjevačica je, gostujući u emisiji 'Late Night with Seth Meyers' otkrila kako je tijekom snimanja na otvorenom doživjela bolnu nezgodu. 

Foto: YouTube

- Pala sam na kaktus - započela je Sabrina. 

- Tako je lako smijati se kad se ljudi ozlijede. I ja sam se smijala. Ali onda sam počela plakati - nastavila je Carpenter, dodajući da joj je u pomoć priskočio bolničar. 

AVANTURE PRETVARA U STIHOVE Sabrina Carpenter: Muškarci su kaos, ali bez njih nema ni hita
Sabrina Carpenter: Muškarci su kaos, ali bez njih nema ni hita

- Ostatak dana sam samo vadila s*anja iz... - prokomentirala je Sabrina, ne dovršivši rečenicu.

Iako je nezgoda odvratila dio dana, snimanje spota bilo je ambiciozno i zahtjevno. Sabrina je promijenila 37 različitih outfita tijekom tri dana snimanja.

- To je vjerojatno moje najveće snimanje ikada. Toliko sam zahvalna što sam mogla ostvariti tu produkciju svojih snova. Ali definitivno...Pretrpjeli smo mnogo boli da bismo dobili konačni proizvod - pojasnila je Carpenter.

Foto: YouTube

Ipak, Sabrina je posebno ponosna na spoj vizuala i glazbe. 

- Stvarno mi se to sviđa. Ja radim pop glazbu i ponekad ne očekujete vidjeti takve vizuale u takvoj pjesmi. Tako da mi ta pjesma puno znači. Jako sam uzbuđena što se svima svidio spot - zaključila je Carpenter. 

ŽIVOT POD REFLEKTORIMA Sabrina Carpenter 'skida' stare etikete i osvaja svijet svojim najprovokativnijim albumom...
Sabrina Carpenter 'skida' stare etikete i osvaja svijet svojim najprovokativnijim albumom...

Zaključno, pjesma 'Manchild', vodeći singl s njezina albuma 'Man's Best Friend', osim nominacije za najbolji glazbeni spot, kandidirana je i za ploču godine, pjesmu godine ze najbolju pop solo izvedbu. 

Foto: Instagram

