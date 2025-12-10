Pjevačica je u razgovoru progovorila o svim izazovima snimanja, otkrivši kako je spot za 'Manchild' bio njeno najveće glazbeno ostvarenje do sada
Sabrina Carpenter imala je nezgodu na snimanju spota: 'I ja sam se smijala, pa plakala!'
Sabrina Carpenter podijelila je nedavno neugodno, ali smiješno iskustvo sa snimanja spota za svoj hit 'Manchild'. Dok je pjesma u utrci za čak četiri Grammyja, pjevačica je, gostujući u emisiji 'Late Night with Seth Meyers' otkrila kako je tijekom snimanja na otvorenom doživjela bolnu nezgodu.
- Pala sam na kaktus - započela je Sabrina.
- Tako je lako smijati se kad se ljudi ozlijede. I ja sam se smijala. Ali onda sam počela plakati - nastavila je Carpenter, dodajući da joj je u pomoć priskočio bolničar.
- Ostatak dana sam samo vadila s*anja iz... - prokomentirala je Sabrina, ne dovršivši rečenicu.
Iako je nezgoda odvratila dio dana, snimanje spota bilo je ambiciozno i zahtjevno. Sabrina je promijenila 37 različitih outfita tijekom tri dana snimanja.
- To je vjerojatno moje najveće snimanje ikada. Toliko sam zahvalna što sam mogla ostvariti tu produkciju svojih snova. Ali definitivno...Pretrpjeli smo mnogo boli da bismo dobili konačni proizvod - pojasnila je Carpenter.
Ipak, Sabrina je posebno ponosna na spoj vizuala i glazbe.
- Stvarno mi se to sviđa. Ja radim pop glazbu i ponekad ne očekujete vidjeti takve vizuale u takvoj pjesmi. Tako da mi ta pjesma puno znači. Jako sam uzbuđena što se svima svidio spot - zaključila je Carpenter.
Zaključno, pjesma 'Manchild', vodeći singl s njezina albuma 'Man's Best Friend', osim nominacije za najbolji glazbeni spot, kandidirana je i za ploču godine, pjesmu godine ze najbolju pop solo izvedbu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+