Sabrina Carpenter 'skida' stare etikete i osvaja svijet svojim najprovokativnijim albumom...

Sabrina Carpenter iza sebe ima godinu kakvu bi većina pop zvijezda teško izdržala - prepunu naglih uspjeha, javnih preispitivanja, kontroverzi i jednako glasnih kritičara. A ona? Pretvorila ju je u najjaču fazu svoje karijere dosad.

Foto: Photo Image Press

Na Noć vještica, u prepunoj dvorani Madison Square Gardena, Sabrina je izvela još jednu od transformacija koje su obilježile 2025. godinu - onu umjetničku, ali i osobnu. Kao Fred Kremenko, u duhovitoj i zavodljivoj interpretaciji kultnog lika, zatvorila je svoju ‘Short n’ Spooky’ turneju i dokazala koliko su joj igra, ironija i sloboda postali zaštitni znak.

No iza scenskog glamura krije se godina u kojoj je osvojila Grammyje, rasprodala arene, objavila dva velika projekta i upisala se u pop povijest, ali i godina u kojoj je odlučila javno odbaciti etikete koje je nosila još od vremena Disneyevog ‘Girl Meets World’. Carpenter danas ima 26 godina i više ne pristaje da je drugi drže zarobljenom u prošlosti.

Foto: Mike Blake

Već neko vrijeme Sabrina živi život koji podsjeća istovremeno na hollywoodski blockbuster i privatni dnevnik. U veljači je prvi put bila nominirana za Grammyje, a kući se vratila s dvije nagrade za hit ‘Espresso’ i album ‘Short n’ Sweet’. Turneja joj je rasprodana, europski dio završila je trijumfalno, a publika joj raste iz dana u dan.

Dok je još promovirala ‘Short n’ Sweet’, već je kročila u novo poglavlje - singl ’Manchild’, izveden premijerno na londonskom BST Hyde Parku, nagovijestio je album ‘Man’s Best Friend’, koji je objavljen u kolovozu. U tim pjesmama Carpenter je postala izravnija, hrabrija i provokativnija nego ikad, daleko od pretpostavki da pokušava pobjeći od Disney imidža.

Carpenter za Variety kaže da se može biti samouvjeren i snažan, a istovremeno raditi gluposti. Dodaje da to ne znači da niste pametni - nego da upravljate svojim životom. Naslovnica albuma ‘Man’s Best Friend’, na kojoj kleči dok joj muškarac drži šaku kose, izazvala je buru reakcija. Sabrina objašnjava da je poanta bila jednostavna - moć i nemoć mogu biti isprepletene, posebno u vezama koje emocionalno razapnu.

Foto: Instagram

Album je otvorio Billboard 200 na prvom mjestu, a svih dvanaest pjesama ušlo je na Hot 100. Do studenoga je album već bio platinast, a Carpenter je iz polemike izašla jača nego ikad.

U rujnu je potvrđeno da će biti headlinerica Coachelle 2026., a mjesec poslije pojavila se kao jedina gošća na naslovnoj pjesmi Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’. Sabrina je istaknula da njihova veza, započeta na ‘Eras Touru’, prerasta u umjetničko prijateljstvo. Također je prepoznala talent Olivije Dean, povela ju kao predgrupu na turneju i pružila joj priliku da zablista pred masama.

Na dan intervjua stiglo joj je još šest Grammy nominacija, uključujući onu za album godine. Turneju je zaključila nizom rasprodanih večeri u Los Angelesu, među kojima se posebno pamti nastup s Miss Piggy kao posebnom gošćom.

Usprkos uspjesima, Carpenter i dalje prati sjena njezine dječje slave. Dio publike želio bi da ostane ‘dobra djevojčica’ kakvu pamte iz serije. No ona danas piše pjesme pune humora, seksa, ironije i ženske autonomije. Sabrina kaže da nije kriva što je dobila posao sa 12 godina i da joj drugi ne dopuštaju da evoluira.

Foto: TikTok screenshot

Njezine pjesme često nastaju iz spontanih razgovora s prijateljicama, šala iz izlazaka i nefiltriranih misli zapisanih na mobitelu. Najbolji primjeri su ‘Go Go Juice’ i ‘Manchild’. Carpenter tvrdi da pristupa kontroli svog života vrlo ozbiljno: ne misli da mora reći ili učiniti baš sve, nego samo živjeti svoj život.

Sve što radi – glazba, estetika, humor – ona vidi kao fazu koju želi pamtiti po jednoj stvari: da nije suzdržavala sebe.