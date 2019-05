Sacha Baron Cohen: 'Pamela se razvela zbog filma Borat'

Glumac Sacha Baron Cohen (47) otkrio je kako je kontroverzna scena otmice Pamele Anderson (51) u filmu Borat imala razorne posljedice za brak Baywatch zvijezde.

U Cohenovom filmu iz 2006. godine, Borat dolazi na sastanak s ostalim obožavateljima s Pamelom Anderson i želi joj protiv njene volje, preko glave, navući 'svadbenu vreću'.

Poznati glumac također je otkrio kako je ova scena, za razliku od većine ostalih na filmu, bila predviđena scenarijem.

- Scenu smo snimali dvaput. Prvi put smo to učinili prilikom potpisivanja knjige, zgrabio sam je preko ramena i istrčao s njom, a pritom me nitko nije pokušao spriječiti. Pitam se kakvi su to obožavatelji - izjavio je Cohen za The Daily Beast.

- Drugi pokušaj snimanja uzrokovao je veće reakcije. Tada je Pamela na setu zadobila ozljede, jače je udarena u čeljust, a jedan od fanova me pokušao spriječiti da je otmem - nadodao je glumac.

Baron Cohen je također otkrio kako je tadašnji partner Pamele Anderson, Kid Rock (48) burno reagirao na te scene.

- Kada sam ju pitao što on misli o snimanju filma, odgovorila mi je porukom 'Razvodimo se' - rekao je.

Sasha Baron Cohen posljednji se puta pojavio u filmu 'Alice Through the Looking Glass' iz 2016. godine, a uskoro ćemo ga moći gledati u novoj Netflixovoj seriji, 'The Spy'.

