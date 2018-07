Sacha Baron Cohen se vraća: Dolazi još jedna njegova serija

Glumac koji je godinama nastupao u televizijskim serijama u kojima je glumio priglupe ili neuke ljude te time provocirao druge oko sebe sada se, nakon nekoliko godina okušavanja u filmu, vraća na televiziju. Jasno, govorimo o Sachi Baronu Cohenu.

Kuća Showtime trenutačno je u pregovorima s Baron Cohenom koji time pokušava ponovno doći do slave na televiziji. Showtime pokušava osmisliti serijal koji bi funkcionirao poput 'Da Ali G Showa', s kojim je Baron Cohen požnjeo nevjerojatan uspjeh. Nije osobito jasno zašto Showtime ne radi na smišljanju nečeg originalnog, no to je ipak pitanje za producente.

Serija bi se mogla fokusirati na Donalda Trumpa, jer ipak živimo u eri kada se svatko s Trumpom sprda, pa zašto ne i Baron Cohen. 'Komičar' je čak i objavio tvit u kojem ismijava ovog predsjednika.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018

Cohen se već pozabavio s Trumpom u svojem poprilično neuspješnom filmu 'Grimsby', pa je moguće da će pokušati nastaviti u tom stilu. No postoje i glasine kako je cijeli projekt u stvari samo film, koji je nakon neuspjeha kod testne publike, prebačen u format serije.

Kako god bilo, uvijek se možemo nadati da će ovaj glumac napokon odustati od svojih relativno neuspješnih filmova te da će se uspjeti vratiti formatu u kojem je jako dobro funkcionirao.

