Sad je službeno: Snimat će se i treća sezona hit serije 'The Pitt'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: HBO Max

Medicinska drama 'The Pitt' (Pitsburška bolnica) s Noahom Wyleom nastavlja nizati uspjehe nakon Emmyja i rekordnih nominacija

HBO Max službeno je objavio kako će hvaljena medicinska dramska serija 'The Pitt' (Pitsburška bolnica) dobiti i treću sezonu. Vijest je objavio izvršni direktor HBO-a Casey Bloys u srijedu, 7. siječnja, tijekom svečane premijere druge sezone serije u DGA kazalištu u Los Angelesu.

Odluka o nastavku serije dolazi uoči premijere druge sezone, koja je već privukla veliku pažnju publike i kritike, piše The Variety. 'The Pitt', medicinska drama s Noahom Wyleom u glavnoj ulozi, nastala je pod produkcijskom palicom Johna Wellsa, dok je autor serije R. Scott Gemmill. Serija je premijerno prikazana 2025. godine i prati svakodnevicu zdravstvenih djelatnika u hitnoj službi bolnice u Pittsburghu.

Foto: HBO Max

Posebnost serije leži u njezinoj strukturi – svaka sezona odvija se tijekom jedne smjene, a svaka od 15 epizoda pokriva jedan sat rada u hitnoj službi, što dodatno pojačava osjećaj napetosti i realizma.

Prva sezona ostvarila je izniman uspjeh, osvojivši 13 nominacija za nagradu Emmy te pet pobjeda, uključujući nagradu za najbolju dramsku seriju, najbolji casting u dramskoj kategoriji te glumačke nagrade za Noaha Wylea, Katherine LaNasu i Shawna Hatosyja. Ovog tjedna serija je dodatno potvrđena i novim nominacijama za dvije Actor Awards te dvije nagrade DGA.

VEČER GLAMURA Dodjela Emmyja: The Pitt je najbolja serija, Owen Cooper je najmlađi pobjednik u povijesti
Dodjela Emmyja: The Pitt je najbolja serija, Owen Cooper je najmlađi pobjednik u povijesti

Govoreći o uspjehu serije, Casey Bloys istaknuo je kako je ključ bio u jasnoj viziji autora.

"Teško je napraviti dobru seriju, bez obzira na žanr. No ovdje je od početka postojala ideja o visokokvalitetnoj produkciji koja je istovremeno omogućavala snimanje 15 epizoda godišnje. Radnja smještena gotovo na jednu lokaciju učinila je budžet održivim, ali bez gubitka kvalitete", rekao je Bloys za Variety.

Foto: HBO Max

Uz Noaha Wylea, u seriji glume Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell i Shabana Azeez. U drugoj sezoni glumačkoj ekipi pridružila se i Sepideh Moafi u ulozi dr. Al-Hashimi.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo seriju 'The Pitt': Preambiciozna je, ima puno mana, ali gleda se u dahu...
Pogledali smo seriju 'The Pitt': Preambiciozna je, ima puno mana, ali gleda se u dahu...

