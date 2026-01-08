Medicinska drama 'The Pitt' (Pitsburška bolnica) s Noahom Wyleom nastavlja nizati uspjehe nakon Emmyja i rekordnih nominacija
Sad je službeno: Snimat će se i treća sezona hit serije 'The Pitt'
HBO Max službeno je objavio kako će hvaljena medicinska dramska serija 'The Pitt' (Pitsburška bolnica) dobiti i treću sezonu. Vijest je objavio izvršni direktor HBO-a Casey Bloys u srijedu, 7. siječnja, tijekom svečane premijere druge sezone serije u DGA kazalištu u Los Angelesu.
Odluka o nastavku serije dolazi uoči premijere druge sezone, koja je već privukla veliku pažnju publike i kritike, piše The Variety. 'The Pitt', medicinska drama s Noahom Wyleom u glavnoj ulozi, nastala je pod produkcijskom palicom Johna Wellsa, dok je autor serije R. Scott Gemmill. Serija je premijerno prikazana 2025. godine i prati svakodnevicu zdravstvenih djelatnika u hitnoj službi bolnice u Pittsburghu.
Posebnost serije leži u njezinoj strukturi – svaka sezona odvija se tijekom jedne smjene, a svaka od 15 epizoda pokriva jedan sat rada u hitnoj službi, što dodatno pojačava osjećaj napetosti i realizma.
Prva sezona ostvarila je izniman uspjeh, osvojivši 13 nominacija za nagradu Emmy te pet pobjeda, uključujući nagradu za najbolju dramsku seriju, najbolji casting u dramskoj kategoriji te glumačke nagrade za Noaha Wylea, Katherine LaNasu i Shawna Hatosyja. Ovog tjedna serija je dodatno potvrđena i novim nominacijama za dvije Actor Awards te dvije nagrade DGA.
Govoreći o uspjehu serije, Casey Bloys istaknuo je kako je ključ bio u jasnoj viziji autora.
"Teško je napraviti dobru seriju, bez obzira na žanr. No ovdje je od početka postojala ideja o visokokvalitetnoj produkciji koja je istovremeno omogućavala snimanje 15 epizoda godišnje. Radnja smještena gotovo na jednu lokaciju učinila je budžet održivim, ali bez gubitka kvalitete", rekao je Bloys za Variety.
Uz Noaha Wylea, u seriji glume Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell i Shabana Azeez. U drugoj sezoni glumačkoj ekipi pridružila se i Sepideh Moafi u ulozi dr. Al-Hashimi.
