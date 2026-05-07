Sam Smith i Christian Cowan zaručili se nakon tri godine veze

Britanski pjevač Sam Smith (33) i njihov dugogodišnji partner, modni dizajner Christian Cowan (32), navodno su se zaručili. Sretna vijest procurila je u javnost na jednom od najglamuroznijih događaja godine, Met Gali, gdje je par plijenio pažnju usklađenim modnim kombinacijama, ali i jednim vrlo posebnim detaljem koji je potaknuo glasine.

Iako par još nije službeno potvrdio zaruke, magazin Page Six prvi je objavio vijest. Smith i Cowan navodno su o svom velikom koraku razgovarali u hotelu The Mark neposredno prije odlaska na crveni tepih Met Gale. Dok Smith nisu nosili prsten, Cowanov modni odabir upotpunio je masivni prsten s četvrtastim žutim dijamantom na prstenjaku, za koji se navodi da je djelo slavne kuće Cartier. Upravo je taj komad nakita pokrenuo lavinu nagađanja.

Foto: DANIEL COLE

​- Bile su to privatne zaruke. Presretni su i, koliko čujem, jako zaljubljeni - otkrio je izvor.

Par, koji je u vezi više od tri godine, na Met Galu stigao je u dramatičnim, identičnim crnim kreacijama koje je dizajnirao upravo Cowan. Inspiracija je bio Erté, slavni umjetnik i dizajner iz razdoblja Art Decoa. Cowanov dizajn bio je svojevrsno ljubavno pismo upućeno Smithu, što je pjevač kasnije potvrdio na svom Instagram profilu, citirajući zaručnika.

- Oduvijek sam volio Ertéa. Obožavam način na koji je donio kostimografsku umjetnost svijetu kroz svoje vizionarske ilustracije. Neslavna raskoš i zanatstvo 1920-ih. 255.000 pojedinačnih kristala i perli. 2000 sati zanatskog ručnog šivanja. Ovaj izgled je ljubavno pismo kralju modne ilustracije, i mojoj ljubavi, Samu - stajalo je u objavi.

Smith su se za Vogue našalili kako je kreacija teška čak 23 kilograma te da je nošenje 'pravi trening'.

Foto: Brendan McDermid

Iako je Sam Smith globalna glazbena zvijezda, Christian Cowan izgradio je jednako impresivno ime u svijetu mode. Ovaj britanski dizajner, poznat po svojim razigranim i živopisnim kreacijama punim šljokica i dramatičnih silueta, diplomirao je na prestižnom London College of Fashion. Svoj brend pokrenuo je 2017. godine i brzo postao miljenik zvijezda.

Njegove komade nosile su ikone poput Lady Gage, Jennifer Lopez, Miley Cyrus i Heidi Klum. Veliku prekretnicu u karijeri donijela mu je suradnja s Cardi B, koja je nosila njegovu kreaciju na naslovnici svog debitantskog albuma "Invasion of Privacy". Cowan, koji danas živi i radi u New Yorku, bio je finalist cijenjenog natječaja CFDA/Vogue Fashion Fund.

*uz korištenje AI-ja

Foto: DANIEL COLE

Ljubavna priča Smitha i Cowana započela je prilično neuobičajeno. Prvi put su zajedno viđeni u prosincu 2022. godine u Bijeloj kući, gdje su prisustvovali potpisivanju Zakona o poštovanju braka, kojim se na saveznoj razini štite istospolni i međurasni brakovi, a koji je potpisao tadašnji američki predsjednik Joe Biden.

Nakon toga, često su viđani zajedno u New Yorku, a svoju vezu službeno su potvrdili na crvenom tepihu Met Gale 2024. godine, što je postala njihova tradicija. Ovogodišnji dolazak bio im je treći zaredom, a sudeći po svemu, i najposebniji dosad.