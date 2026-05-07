Sam Smith i Christian Cowan zaručili se nakon tri godine veze
Britanski pjevač Sam Smith (33) i njihov dugogodišnji partner, modni dizajner Christian Cowan (32), navodno su se zaručili. Sretna vijest procurila je u javnost na jednom od najglamuroznijih događaja godine, Met Gali, gdje je par plijenio pažnju usklađenim modnim kombinacijama, ali i jednim vrlo posebnim detaljem koji je potaknuo glasine.
Iako par još nije službeno potvrdio zaruke, magazin Page Six prvi je objavio vijest. Smith i Cowan navodno su o svom velikom koraku razgovarali u hotelu The Mark neposredno prije odlaska na crveni tepih Met Gale. Dok Smith nisu nosili prsten, Cowanov modni odabir upotpunio je masivni prsten s četvrtastim žutim dijamantom na prstenjaku, za koji se navodi da je djelo slavne kuće Cartier. Upravo je taj komad nakita pokrenuo lavinu nagađanja.
- Bile su to privatne zaruke. Presretni su i, koliko čujem, jako zaljubljeni - otkrio je izvor.
Par, koji je u vezi više od tri godine, na Met Galu stigao je u dramatičnim, identičnim crnim kreacijama koje je dizajnirao upravo Cowan. Inspiracija je bio Erté, slavni umjetnik i dizajner iz razdoblja Art Decoa. Cowanov dizajn bio je svojevrsno ljubavno pismo upućeno Smithu, što je pjevač kasnije potvrdio na svom Instagram profilu, citirajući zaručnika.
- Oduvijek sam volio Ertéa. Obožavam način na koji je donio kostimografsku umjetnost svijetu kroz svoje vizionarske ilustracije. Neslavna raskoš i zanatstvo 1920-ih. 255.000 pojedinačnih kristala i perli. 2000 sati zanatskog ručnog šivanja. Ovaj izgled je ljubavno pismo kralju modne ilustracije, i mojoj ljubavi, Samu - stajalo je u objavi.
Smith su se za Vogue našalili kako je kreacija teška čak 23 kilograma te da je nošenje 'pravi trening'.
Iako je Sam Smith globalna glazbena zvijezda, Christian Cowan izgradio je jednako impresivno ime u svijetu mode. Ovaj britanski dizajner, poznat po svojim razigranim i živopisnim kreacijama punim šljokica i dramatičnih silueta, diplomirao je na prestižnom London College of Fashion. Svoj brend pokrenuo je 2017. godine i brzo postao miljenik zvijezda.
Njegove komade nosile su ikone poput Lady Gage, Jennifer Lopez, Miley Cyrus i Heidi Klum. Veliku prekretnicu u karijeri donijela mu je suradnja s Cardi B, koja je nosila njegovu kreaciju na naslovnici svog debitantskog albuma "Invasion of Privacy". Cowan, koji danas živi i radi u New Yorku, bio je finalist cijenjenog natječaja CFDA/Vogue Fashion Fund.
*uz korištenje AI-ja
Ljubavna priča Smitha i Cowana započela je prilično neuobičajeno. Prvi put su zajedno viđeni u prosincu 2022. godine u Bijeloj kući, gdje su prisustvovali potpisivanju Zakona o poštovanju braka, kojim se na saveznoj razini štite istospolni i međurasni brakovi, a koji je potpisao tadašnji američki predsjednik Joe Biden.
Nakon toga, često su viđani zajedno u New Yorku, a svoju vezu službeno su potvrdili na crvenom tepihu Met Gale 2024. godine, što je postala njihova tradicija. Ovogodišnji dolazak bio im je treći zaredom, a sudeći po svemu, i najposebniji dosad.
