Sam Smith šokirao priznanjem: Na liposukciji sam bio s 13 jer su me brutalno zlostavljali u školi

Britanski pjevač Sam Smith otkrio je da je s 13 godina imao operaciju liposukcije nakon što je bio brutalno zlostavljan u srednjoj školi zbog svoje težine.

Smith (33), koji se identificira kao nebinarna osoba i koristi rodno neutralne zamjenice, ispričali su kako je upravo borba s vlastitim tijelom, a ne njihova queer pripadnost, bila "najveći izazov" u tinejdžerskim godinama, piše Daily Mail.

Foto: Instagram/Brittany Matthews

Govoreći u podcastu "Podcrushed" glumca Penna Badgleya, Sam je priznao da je na čudan način, težina bila ono zbog čega su ga najviše zadirkivali tijekom školovanja u katoličkoj srednjoj školi u Hertfordshireu. Upravo je to dovelo do odluke da s 13 godina odu na liposukciju prsnog dijela.

- Imao sam operaciju kad sam imao 13 godina. Bilo je više razloga, ali glavni je bio taj što su me toliko zadirkivali da više nisam mogao ići na plivanje u školi. Presvlačenje u svlačionici bilo je pakleno. Zato sam se odlučio na liposukciju - rekao je Smith u epizodi objavljenoj u srijedu.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Smith su dodali kako su mu roditelji pružili podršku jer su vidjeli koliko je situacija utjecala na njihovo samopouzdanje i svakodnevni život. Ipak, operacija nije imala dugotrajan učinak.

- Liposukcija je tehnički uspjela, ali bila je i noćna mora. Dobio sam elastični zavoj koji sam trebao nositi nakon zahvata, a ako bih ga imao na sebi, mogli su me pustiti na početak reda za ručak. Zato sam taj zavoj nosio gotovo godinu dana i uvijek govorio: ‘Nemoj mi se približavati’, samo da bih prvi došao do hrane... pa zapravo, operacija nikada nije stvarno uspjela - dodao je.

Pjevač je ispričao da je prije sedam godina, tijekom nastupa u Južnoafričkoj Republici, doživio napad panike na pozornici i morao privremeno prekinuti turneju.

- Bio je to prvi put da nisam mogao raditi svoj posao zbog tjeskobe. Vratio sam se kući, potražio terapiju i morao shvatiti kako to prebroditi, jer inače više nikada ne bih mogao pjevati na pozornici - rekao je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Tijekom terapije dijagnosticiran im je opsesivno-kompulzivni poremećaj, a nakon nekoliko godina uzimanja lijekova odlučili su krenuti drugačijim putem.

- Počeo sam o sebi razmišljati kao o ‘osobi u toku’, poput vode. Moj izražaj roda, glazbeni ukus, moje tijelo i mentalno zdravlje stalno se mijenjaju. Sada kad osjetim tjeskobu ili napad panike, razmišljam o tome kao o vremenskim prilikama, kao da kroz mene prolazi oluja - opisao je pjevač.