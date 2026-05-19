Sam Smith ne skriva više ništa, ljubavne boli pretvorio je u milijunske hitove koje znaju svi

Rođen 19. svibnja 1992. godine u Londonu, Sam Smith je od najranijeg djetinjstva pokazivao veliki talent za glazbu. Pjevanje je za njega bilo prirodan način izražavanja emocija, a obitelj je rano prepoznala njegov potencijal. Posebno ga je podržavala majka, uspješna bankarica, koja je zbog navodnog promoviranja sinove glazbene karijere tijekom radnog vremena čak izgubila posao. U to vrijeme Smith još nije bio poznat javnosti i imao je tek nekoliko snimljenih pjesama, no ta situacija pokazala je koliko je obitelj vjerovala u njegov talent.

Tijekom školovanja u katoličkoj školi St. Mary’s u Hertfordshireu Smith je ozbiljno radio na glazbenom obrazovanju, dok su ga istovremeno inspirirali legendarni izvođači poput Arethe Franklin i Stevieja Wondera. Njegov snažan soul utjecaj kasnije će postati zaštitni znak Smithova glazbenog izričaja, prepunog emocija i ranjivosti.

Prvi veliki trenutak dogodio se 2012. godine kada je britanski elektronički duo Disclosure objavio pjesmu “Latch”, na kojoj je Sam Smith otpjevao glavne vokale. Pjesma je vrlo brzo postala veliki hit, a publika je odmah primijetila njegov specifičan falset i emotivnu interpretaciju. Upravo je “Latch” otvorio vrata međunarodnoj karijeri i učinio Smitha jednim od najtraženijih novih glasova britanske glazbe.

Nakon toga uslijedila je još jedna uspješna suradnja, ovoga puta s producentom Naughty Boyjem na pjesmi “La La La”. Singl je osvojio vrhove britanskih ljestvica, a Sam Smith odjednom je postao novo veliko ime pop scene. Njegov debitantski album "In the Lonely Hour" iz 2014. godine dodatno je potvrdio taj status. Album, na kojem su se našli hitovi “Stay With Me”, “Lay Me Down” i “Money on My Mind”, bio je vrlo osoban i inspiriran nesretnom ljubavi koju je tada proživljavao.

Upravo je privatni život oduvijek imao snažan utjecaj na Smithovu glazbu. U vrijeme izlaska albuma otvoreno je priznao da je homoseksualac te je govorio o osjećajima usamljenosti i emocionalne boli koji su obilježili njegove rane ljubavne odnose. Iskrenost kojom je pričao o vlastitim iskustvima približila ga je milijunima ljudi koji su se pronašli u njegovim pjesmama. Smith nikada nije skrivao svoju ranjivost, upravo suprotno, pretvorio ju je u svoju najveću umjetničku snagu.

Godine 2015. njegov trud nagrađen je na dodjeli nagrada Grammy, gdje je osvojio čak četiri kipića, uključujući nagrade za najboljeg novog izvođača i pjesmu godine. Bio je to trenutak kada je Sam Smith definitivno postao svjetska zvijezda. U jednom od svojih govora iskreno je rekao da je tek onda kada je odlučio biti svoj osjetio da ljudi zaista razumiju njegovu glazbu.

Velik uspjeh stekao je i kroz filmsku glazbu. Smith je otpjevao naslovnu pjesmu “Writing’s on the Wall” za film "Spectre", čime je postao dio slavne James Bond tradicije. Pjesma mu je donijela Oscara i Zlatni globus, a osvajanje Oscara posvetio je LGBT zajednici diljem svijeta.

Ipak, možda najvažniji trenutak u njegovu privatnom životu dogodio se 2019. godine kada je javno objavio da se identificira kao nebinarna osoba te da želi koristiti zamjenice "they/them". U emotivnoj objavi priznao je kako se cijeli život osjećao kao da vodi unutarnju borbu sa svojim identitetom, ali da je konačno odlučio prihvatiti sebe u potpunosti. Ta odluka izazvala je veliki interes javnosti, ali i snažnu podršku obožavatelja i LGBT zajednice.

Unatoč slavi i uspjehu, Sam Smith često otvoreno govori o mentalnom zdravlju, nesigurnostima i pritisku koji donosi život pod reflektorima. Upravo zbog toga mnogi ga smatraju jednim od najiskrenijih i emocionalno najotvorenijih umjetnika današnjice.