Sam Smith u Hrvatskoj! Pjevač nastupio na ekskluzivnoj zabavi u samostanu na otoku Lopudu

Popularni britanski glazbenik Sam Smith je u Hrvatskoj! Kako javlja Du List, pjevač je u subotu navečer nastupio na otoku Lopudu, u povijesnom zdanju samostana, na jednoj od najekskluzivnijih zabava godine u ovom dijelu Europe, a koju je organizirao američki milijarder i osnivač WhatsAppa, Jan Koum.

Svjetska elita je uživala u glazbi Smitha, kao i njemačkog DJ-a Steffena Lincka, poznatijeg kao Monolink.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Gosti su cijelo popodne pristizali na otok, a dio njih sletio je helikopterima na Nebulu, luksuznu Koumovu jahtu koja je već danima usidrena u elafitskom arhipelagu. Oko 21 sat su Nebulu okružili privatni zaštitari koji su se pobrinuli da se sačuva privatnost gostiju, kao i ekskluzivnost samog događaja.

Smith, inače poznat po pjesmama 'Unholy', 'Too Good At Goodbyes', 'Stay With Me' i drugima, je početkom kolovoza proslavio desetu godišnjicu svog debitantskog albuma 'In The Lonely Hour'.

Domaćin zabave, Jan Koum, osnivač WhatsAppa kojeg je prodao Facebooku za 19,3 milijarde dolara, posjeduje nekoliko jahti te je kolekcionar luksuznih automobila. U Hrvatskoj je na jahti dugačkoj 100 metara, a vrijedna je oko 182 milijuna eura.

Foto: PROFIMEDIA

Luksuzna jahta ima jacuzzi i heliodrom te osam kabina s prostorom za 15 gostiju.

Ovo nije prvi put da Koum uživa u Lijepoj Našoj. Poduzetnik ukrajinskih korijena odmarao je u Hrvatskoj i prije tri godine, kada je snimljen s tri luksuzne megajahte na Viru. Jahta Moonrise, najskuplja među njima, vrijedna je 220 milijuna dolara.