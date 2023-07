Samanta i Damir iz 'Ljubav je na selu' su skupa? 'Svidio mi se na snimanju već, povezali smo se'

Samanta Knežević i Damir Toplek upoznali su se na snimanju 14. sezone showa 'Ljubav je na selu', a iako nisu bili na istoj farmi, nastavili su se družiti što često pokazuju i na društvenim mrežama.

Ako je suditi po fotografijama, Samanta i Damir su veoma bliski, a u zadnjih godinu dana često putuju zajedno. Nedavno su posjetili i Murter, a svi su se pitali je li to nova ljubav na pomolu.

- S Damirom sam se povezala već na samom snimanju emisije 'Ljubav je na selu' u zadnjoj sezoni, gdje je on bio farmer, a ja sam bila kod drugog farmera. Već tamo mi se svidio i čak sam zamolila produkciju da me prebace k njemu na farmu, on se složio, ali nažalost pravila su bila takva da se nije moglo i ostalo je na tome. Nakon showa smo se čuli, puno pričali, chat-ali, družili, izlazili, partijali, uglavnom, sve je bilo ležerno, spontano, dobra vibra, i tako je ostalo sve do danas. Prije nekoliko tjedana bili smo na festivalu u Vodicama, 3-4 dana smo partijali s ekipom, slikali se s fanovima, širili dobru vibru i jednostavno se zabavljali - rekla je prošlo ljeto za RTL.

- Zbilja bih želio pronaći ljubav. Želio bih naći nekoga s kim ću provoditi romantične trenutke, šetati plažom, putovati, držati se za ruku i gledati zalaske sunca. Volim kad je djevojka vesela, komunikativna, da voli putovati, da je sportskog duha, da je društvena, da se voli zezati i da se smije - rekao je Damir na snimanju showa.

Podsjetimo, Damir, koji je za sebe rekao da je 'vječni mladić', gledateljima je poznat još od prije. Osim što se 2011. natjecao u 'Supertalentu', okušao se i u dramskoj seriji 'Krv nije voda', a 2016. prijavio se u 'Farmu'.