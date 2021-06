Željan Arnerić (44) i mlada Zadranka Samanta Knežević (25) iz showa 'Ljubav je na selu', nedavno su prekinuli ljubavnu vezu. Bivši par tvrdi da su ostali prijatelji, pa mu u duhu novog prijateljstva Samanta šalje fotografije samačkog života, a ovog puta Željan ih je podijelio na Facebook profilu.

- O bivšima sve najbolje. A ljubomora je s obje strane bila problematična, samo ja nisam pisao o tome i neću. Evo Samanta mi šalje slike u inbox i provocira u kupaćem kostimu. Ovo mi nije slomilo krila, nego baš suprotno, dalo mi je krila, a njoj želim svu sreću i da izađe iz svog ego tripa, te da se ne udeblja mnogo od "fast fooda" - napisao je Željan i objavio Samantine fotografije u kupaćem kostimu koje je i ona sama danas ranije objavila na Facebooku.

Nije dugo prošlo i Samanta je komentirala njegovu objavu, tvrdeći kako to nisu provokacije te mu savjetuje da se opusti i uživa u ljetu.

- Opušteno uživam uz koktele u društvu jedne dame. Pa jesmo u ok odnosima al isto si me razočarala, al nema veze, što je tu je - odgovorio joj je Željan.

Samanta je na to rekla kako je i on razočarao nju, a Željan je njihov razgovor zaključio s komentarom: 'Ok, pozdravljam te, uživaj u Zadru i pazi na liniju'.