Samantha iz 'Seks i grada' o svom seksualnom životu izvan ekrana: Kasno sam procvjetala

Zvijezda serije 'Seks i grad', glumica Kim Cattrall (66) progovorila je o svom seksualnom životu koji se uvelike razlikuje od onog Samanthe Jones, fitkivnog lika kojeg je utjelovila.

Iako uloga koju je utjelovila u poznatoj seriji prati lik Samanthe koja je seksualno nesputana i otvoreno, Kim je otkrila da privatno nije takva. U podcastu 'Modern Love' u organizaciji The New York Timesa na Tribeca film festivalu priznala je da je 'kasno procvjetala', kako navodi People.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Kada govorimo o intimi, po tom pitanju kasno sam procvjetala - otkrila je.

Kim je sedam godina u vezi s Russellom Thomasom, britanskim inženjerom zvuka koji ju je osvojio dok je snimala prilog o ženskoj nesanici za emisiju 'Woman‘s Hour' na BBC Radiju 4.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

- Ostali smo u kontaktu, a onda je on došao k meni u Vancouver. Bilo je vrlo hrabro od njega jer se zapravo nismo poznavali osim što smo bili na nekoliko zajedničkih obroka. Ali, došao je, odlično smo se slagali i od tada smo zajedno - rekla je jednom prilikom.

Kim je tri puta bila u braku. Prvom je suprugu Larryju Davisonu rekla 'da' 1977. no brak je dvije godine nakon poništen.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Početkom 80-ih udala se za Andrea J. Lysona i zbog njega se preselila u Njemačku, a razveli su se poslije sedam godina. Njezina treća sreća bio je američki dizajner audio opreme i osnivač istoimene tvrtke, Mark Levinson.

U usporedbi s bivšima, vezu s Thomasom opisala je kao jednostavnu i laku.

Inače, nakon nekoliko godina pauze, Kim će se ponovno pojaviti u ulozi Samanthe, ali odvojeno od ostatka grupe.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

Prema izvorima, glumica je odbila snimanje sa svojim bivšim kolegicama Sarah Jessicom Parker (58), Cynthijom Nixon (57) i Kristin Davis (58), kako je naveo Page Six.

Njihove prve svađe pojavile su se kad je Kim odbila biti u trećem filmu 'Seksa i grada' jer je smatrala da nije pošteno da Sarah Jessica Parker ima puno veći honorar od njih tri.

Foto: Suzan/Press Association/PIXSELL

Tako treći film nije ni snimljen, već samo dva. Priča se nastavlja kroz seriju 'And Just Like That...', u kojoj nema Samanthe, odnosno ona živi u Londonu, a sada će se u drugoj sezoni ponovno pojaviti.