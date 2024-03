Šamar na pozornici, odbijanje nagrade, zabrana dolaska: Ove trenutke s Oscara mnogi pamte

Na dodjeli Oscara sve se može dogoditi. Osim uzbuđenja gledanja kako omiljeni filmovi pobjeđuju, još jedan razlog zašto mnogi prate Oscare je da ne propuste trenutke o kojima se najviše priča. A povodom skorašnje dodjele prestižne nagrade, evo nekih od trenutaka s prošlih dodjela o kojima se još uvijek priča.

Crnkinja je prvi put u povijesti osvojila Oscara

Trebalo je više od desetljeća da prva crnkinja osvoji Oscara. Čast je pripala Hattie McDaniel za najbolju sporednu glumicu za ulogu Mammy u filmu 'Prohujalo s vihorom' (1939). Međutim, McDaniel je unatoč tome morala sjediti u stražnjem dijelu dvorane, daleko od ostatka filmske ekipe.

Alfred Hitchcock je održao najkraći govor u povijesti dodjele Oscara

Alfred Hitchcock bio je nominiran za pet Oscara tijekom svoje karijere, ali nije pobijedio do 1968. godine. A umjesto pobjede u jednoj od tradicionalnih kategorija Akademije, uručena mu je Memorijalna nagrada Irvinga G. Thalberga, koja je nešto poput nagrade za životno djelo za filmaše. Možda nezadovoljan svojom počasnom titulom, Hitchcock je održao jedan od najkraćih govora u povijesti dodjele Oscara. Rekao je samo 'hvala'.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Barbra Streisand i Katharine Hepburn su bile izjednačene

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Bilo je šest izjednačenja u povijesti Oscara, a onaj koji je dobio najviše pažnje dogodio se 1969. godine, kada su Barbra Streisand i Katharine Hepburn obje osvojile Oscara za najbolju glumicu. Streisand za 'Funny Girl', a Hepburn za 'The Lion in Winter'.

Foto: Wikipedia

Charlie Chaplin je dobio najdužu ovaciju publike

Najveći dio karijere kultne zvijezde nijemog filma Charlieja Chaplina dogodio se prije početka dodjele Oscara, ali njegov utjecaj na industriju bio je neusporediv. Kako bi to priznala, Akademija mu je 1972. godine dodijelila počasnu nagradu, što je izazvalo 12-minutni pljesak.

- Riječi se čine tako uzaludnim, tako slabašnim. Mogu samo reći hvala na časti što ste me pozvali ovdje - rekao je Chaplin u svom govoru.

Foto: IMDB/screenshot

Sacheen Littlefeather je preuzela Oscara umjesto Marlona Branda

Kada je Marlon Brando osvojio Oscara za ulogu Vite Corleonea u kultnom filmu 'Kum', glumac nije bio na dodjeli nagrada te večeri. Umjesto toga, poslao je Sacheen Littlefeather, indijansku aktivisticu Apača da odbije nagradu.

- On nažalost ne može prihvatiti ovu vrlo velikodušnu nagradu. Razlog je način na koji filmska industrija tretira američke Indijance - rekla je aktivistica.

Sacheen je umrla 2022. u dobi od 75 godina, nekoliko tjedana nakon što se Akademija filmske umjetnosti i znanosti ispričala zbog toga kako su je tretirali na dodjeli 1973. godine.

Foto: Youtube/PrintScreen

Tatum O'Neal (10) je osvojila Oscara za najbolju sporednu ulogu

Glumeći u filmu 'Paper Moon' zajedno sa svojim ocem, Ryanom O'Nealom, Tatum O'Neal osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu sa samo 10 godina. Nagradu je preuzela u malom smokingu i održala vrlo kratak govor.

- Želim zahvaliti mom direktoru Peteru Bogdanovichu i mom ocu. Hvala - rekla je O'Neal.

Richard Gere, Susan Sarandom i Tim Robbins imali su zabranu dolaska na dodjelu Oscara

Foto: Reuters/Telegram

Susan Sarandom i Tim Robbins iskoristili su trenutak na pozornici kako bi progovorili o Haićanima koji žive s HIV-om, a Richard Gere o invaziji Kine na Tibet. To se nimalo nije svidjelo Akademiji tako da su im doživotno zabranili dolazak na dodjelu Oscara. Međutim, to nije dugo potrajalo. Sarandon je tri godine kasnije osvojila nagradu za najbolju glumicu za film 'Dead Man Walking', a Robbins je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za film 'Mystic River'. Gere nije osvojio niti je bio nominiran za Oscara do sada, no više puta je prisustvovao dodjeli nagrada otkako mu je prvotno zabranjeno.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Fotografija Ellen DeGeneres s mnoštvo zvijezda je postala viralna

Ellen DeGeneres je 2014. godine vodila dodjelu Oscara, a u jednom trenutku je sišla među glumačke zvijezde te se fotografirala s njima. Bili su tu, među ostalima, Bradley Cooper, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Brad Pitt, Julia Roberts i Meryl Streep. Grupna fotografija postala je najviše retweetana fotografija na Twitteru u roku od sat vremena.

Will Smith je ošamario voditelja na pozornici

Nakon što se komičar Chris Rock našalio na račun supruge Willa Smitha, Jade Pinkett-Smith, glumac se popeo na pozornicu i ošamario ga. Naime, Rock je usporedio Jadu s Demi Moore u filmu 'G.I. Jane' u kojem ima obrijanu glavu. Inače, Jada ima alopeciju, bolest od koje je izgubila kosu. Smith je kasnije dao ostavku na Akademiju filmske umjetnosti i znanosti, a Akademija je uvela 10-godišnju zabranu glumcu da prisustvuje bilo kojem događaju organizacije, uključujući dodjelu Oscara.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Michaelle Yeoh je postala prva Azijatkinja koja je osvojila Oscara za najbolju glumicu

Na dodjeli Oscara 2023. godine Michelle Yeoh postala je prva Azijatkinja koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu. Yeoh je dobila Oscara za ulogu u filmu 'Everything Everywhere All at Once'. Prilikom preuzimanja svoje nagrade održala je inspirativan govor.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Za sve male dječake i djevojčice koji večeras izgledaju poput mene, ovo je svjetionik nade i mogućnosti. Ovo je dokaz da se snovi ostvaruju. I dame, ne dopustite da vam itko kaže da ste prošli najbolje godine života. Nikada nemojte odustati - zaključila je glumica.