Sami određuju honorare: Seve za gažu utržila 50 tisuća eura

Na početku karijere nisu odveć birali, pjevali bi i svirali jer su bili primorani. Uz prve prave hitove počeli su puniti dvorane, a publika njihove džepove. S vremenom su postali 'tražena roba', a sukladno tome diktirali su cijene svojih nastupa, koje su bile sve više. Zajedničko im je svima da nemaju neki 'službeni' cjenik, gledaju jedni prema drugima i formiraju cijene. No takvi su ipak rijetki, to su samo top izvođači s estrade koji su nekad zgrtali i milijunske iznose na godinu. A uz pravu cijenu moguće ih je angažirati gotovo za sve prigode. Estradnjaci obožavaju evente, za posebne prilike uglavnom su bolje plaćeni nego za 'obične' gaže...

Kad jedan pjevač čuje da drugi, njemu ravan, traži 100.000 kuna po svirci, odmah digne cijenu na 125.000. I stvar je vlasnika klubova hoće li mu to platiti ili ne. Ako ima hit, sigurno plaćaju, kaže menadžer Zoran Škugor.

Zahvaljujući njegovu 'nosu' za hit, njegovi nekadašnji puleni vrlo dobro žive. Tako si, pojašnjava Škugor, Nina Badrić (46) može dopustiti faze stagnacije. Ali kad izbaci megahit 'Rekao si', cijena njezina nastupa odmah ide gore od 30 do 50 posto. No malo je pjevača, tek 20-ak, koji mogu lupati visoke cijene.

- Netko nepoznat može imati hit, ali neće na prvoj pjesmi toliko zaraditi. To bi morao biti hit u rangu ‘Tek je 12 sati’. Važan je kontinuitet, izbacivanje hita za hitom - kaže Škugor.

Dodaje da je u određivanju cijena nastupa važan faktor što pjevač želi. Ako mu je, kaže, cilj zaraditi 200.000 eura godišnje, bira hoće li lupiti cijenu pa zaraditi to u deset nastupa ili će pjevati češće, ali po nižoj cijeni. No uglavnom se pjevači ravnaju jedan po drugom i razmišljaju: 'Neće on biti skuplji od mene kad su moje pjesme bolje'.

- Ovi koji imaju status zvijezda radije pjevaju jedanput ili dvaput mjesečno, a ostalo vrijeme budu s obitelji. Ako požele zaraditi pola milijuna eura, jasno da moraju pjevati češće - kaže Škugor.

No lukavi estradnjaci, koliko god velike zvijezde bile, pjevat će i za 'mali' novac ako procijene da će im takvo što koristiti na duge staze.

Primjerice, Severina (47) će, rekao nam je izvor blizak pjevačici, pjevati i za 5000 eura negdje u dijaspori, ako procijeni da će joj poznanstvo i kontakt s vlasnikom kluba donijeti nekoliko novih i skupljih gaža. Uobičajena cijena njezina klupskoga koncerta je 20.000 eura, no na eventima zaradi i tri puta više.

Primjerice, kad je bivšem partneru Milanu Popoviću (52) pjevala za rođendan, dobila je honorar od 370.000 kuna. Legenda naše estrade Mišo Kovač (77) ne nastupa u klubovima zbog zdravlja.

Nastupi počinju kasno, što mu više ne odgovara. Za koncert navodno traži do 150.000 kuna, a za event nešto manje Gibonni (50) primjerice, u klubovima ne voli nastupati, a cijene njegovih nastupa navodno idu od 100.000 kuna za koncert i 185.000 za event.

Ni 2Cellos ne vole klupsku svirku. Za koncert u Vinkovcima prije nekoliko godina tražili su 300.000 kuna. Tolika je cijena i njihove svirke na eventima.

Ni Tonyju Cetinskom (49) ne da se više u zadimljene klubove, pa se odlučio samo za velike koncerte. Navodno po nastupu traži od 90.000 do 150.000 kuna, a na eventu pjeva za trostruko više. Njegova cijena za evente je od 210.000 do 370.000 kuna. Cetinski će pjevati i na svadbi, ali neće odraditi cijeli pir. Ne svira cijelu noć nego dođe kao gost iznenađenje i otpjeva najviše četiri pjesme. Za svaku uzme 15.000 kuna.

Kraljica svadbi svakako je Maja Šuput (39). Obogatila se na njima iako će za pir uzeti tek od 6000 do 8000 eura. Maja godinama unaprijed ima rasprodanu svaku subotu i često je govorila kako ne zna kad će se, s obzirom na rasprodane subote, udati.

Jelena Rozga (41) za koncert traži 90.000 kuna, za event 74.000, a za klupsku svirku 55.000 kuna. Rozga i Severina samo od ljetnih gaža 2011. su zarađivale više od 1,100.000 kuna, a navodno se taj iznos nije drastično smanjio.