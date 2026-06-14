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NEPREPOZNATLJIV

Samo bi ga rijetki prepoznali! Pogledajte rijetko viđenu fotku Nevena Ciganovića Cigija

Piše 24sata,
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Samo bi ga rijetki prepoznali! Pogledajte rijetko viđenu fotku Nevena Ciganovića Cigija
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Foto: Instagram

Među prvima je u Hrvatskoj 90-ih stavio silikone u usta. Krajem 2005. preselio se u Los Angeles gdje je radio kao stilist, ali nakon dvije godine vratio se u domovinu

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Odrastao je u centru Zagreba, a u osnovnoj školi bio je poznat po nestašlucima. “Magareća klupa” često je bila rezervirana za Nevena Ciganovića Cigija (56).

Jednom je navodno čak izvadio ostatke žabe iz smeća nakon sata biologije i ubacio ih prijateljici u džep kaputa. Već u ranim danima mučili su ga kompleksi zbog debljine, koja je uslijedila nakon ozljede koljena.

Foto: Instagram

U srednjoj školi krenuo je s prvim dijetama. Borio se i s anoreksijom i bulimijom. Otud seže i opsesija izgledom, zbog koje je do danas prošao desetak zahvata - od povećanja usana pa sve do operacije spolovila. Među prvima je u Hrvatskoj 90-ih stavio silikone u usta. Krajem 2005. preselio se u Los Angeles gdje je radio kao stilist, ali nakon dvije godine vratio se u domovinu kako bi sudjelovao u “Big Brotheru”.

Foto: Instagram

No nakon izlaska iz Big Brother kuće nije se više mogao vratiti u Ameriku jer su mu odbili vizu. To su za njega bili teški trenuci pa se okrenuo domaćoj medijskoj sceni, blogovima, eventima i reality formatima.

Danas je “profesionalni komentator društvenih događaja”. Prati baš sve - od estrade do političara i influencera. Sve što se dogodi, prolazi kroz njegov oštri sud. Za sve ima spreman komentar na društvenim mrežama, kojim nasmijava internet. “Volio bih što dulje zadržati mladoliki izgled, kao Petar Pan”, rekao je za “IN Magazin”.

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