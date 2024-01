Samo je jedna zlatna ulaznica: Već večeras će se netko plasirati u finale showa 'Život na vagi'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' pred natjecateljima je još jedan veliki izazov.

- Ako ste pratili 'Život na vagi', možete pretpostaviti o čemu je riječ, no ovakvu verziju dosad nismo imali - najavio je zadatak Edo, a Mirna komentirala da će to biti najteži fizički izazov dosad! Natjecatelji su pretpostavljali da će imati nekakav izazov sa svojim izgubljenim težinama, a ovaj će uključivati i trčanje, no sve se to isplati zato što pobjednik udvostručuje svoj postotak izgubljene tjelesne mase koji izgubi na idućem vaganju.

- Vidim nekakve pune vreće nečega… Uf, bit će nešto veselo i zanimljivo - komentirao je Šepić da bi potom treneri objasnili zadatak.

Foto: RTL

- Na stolovima u vašim bojama nalaze se težine koje odgovaraju ukupnoj težini koju ste izgubili u 'Životu na vagi' u određenom ciklusu - rekla je Mirna, a Edo nastavio:

- Utrka će ići po redu - uzmete težinu koju ste izgubili u prvom ciklusu, trčite do table prvog ciklusa i tamo je okačite, vraćate se, uzimate težinu drugog ciklusa i nosite je do table drugog ciklusa… Pobjednik je osoba koja prva, nakon što ostavi 13. težinu na tabli 13. ciklusa - dotakne stol na startnom mjestu.

Foto: RTL

- Pravila su jasna - uzmi i trči! Nema komplikacija - komentirao je Goran dok ih je Mirna savjetovala da paze na tempo kojim će trčati.

- Ne sjećam se kad sam posljednji put trčao prije showa - rekao je Vlašić, a Dajana dodala:

- Trčanje ne volim, ne ide mi, nisam brza i bole me noge.

Foto: RTL

No s obzirom na to da je nagrada toliko posebna, svi su spremni dati i posljednji atom snage.

- Idemo zadnji put okačiti o klin ove kilograme koje ste izgubili - zaključio je Edo.