Samuel L. Jackson: 'Hrvatska je prelijepa već na prvi pogled'

Ovo mjesto izgleda obećavajuće, priznao je Samuel L. Jackson (70).

Holivudski glumac u subotu poslijepodne sletio je u Pulu, a nije mu trebalo dugo da javno pohvali prirodne i kulturne hrvatske ljepote.

- Hrvatska je lijepa već na prvi pogled - ustvrdio je Jackson. Na društvenim mrežama pohvalio se trima fotografijama koje je snimio u Rovinju.

Hrvatsku je posjetio jer u Rovinju trenutno snima nastavak filma 'The Hitman’s Bodyguard', koji je na hrvatski preveden pod imenom 'Čuvaj me s leđa'. A set filma 'The Hitman’s Wife’s Bodyguard' koji bi u kina trebao izaći tek 2020. čuva se ne samo s leđa.

Kako bi osigurali da ni jedan detalj sa seta ne dospije u javnost, producenti su se odlučili na najstrože sigurnosne mjere te setu nije moguće prići ni izbliza. Glumce čak nije moguće ni vidjeti jer ih na set i sa seta dovoze u blindiranim automobilima.

Uz Jacksona, koji je s 5,15 milijardi dolara (više od 34 milijarde kuna), najplaćeniji glumac u povijesti, u Rovinj dolaze i drugi poznati glumci kao što su Salma Hayek (52) and Ryan Reynolds (42).

Rovinj bolju reklamu očito nije mogao ni poželjeti.

U filmu glume i Morgan Freeman (81), Antonio Banderas (58), Tom Hopper (34), Frank Grillo (53) i Richard E. Grant (61).