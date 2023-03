Sandi Cenov: Pjesma koju sam posvetio Branki nastala je iz čiste muke, htio sam ju zaprositi

Gost ovotjednog Special Happy Showa bio je Sandi Cenov – poznat kao miljenik ženskog dijela publike, nepopravljivi romantik, koji je već 30 godina sinonim za hrvatsku dance glazbu. Zanimljiv i ležeran pričao je o svemu i svačemu, među ostalim i tome kako mu je bivša djevojka, Ana Mihajlovski skakala u štiklama po haubi, da mu je najdraža autorska pjesma Žena budi mi ti nastala iz čiste životne muke te da je na razdoblje korone gledao kao na film strave i užasa. Na pitanje tko su bolji vozači, kao automobilistički entuzijast, Sandi je rekao da bismo se iznenadili kako žene ‘deru’ cestu. Nakon Grobnika gradom vozi ‘kao penzić’, a vozački je polagao ponovno zbog kaznenih bodova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na pitanje koliko je autorskih pjesama napravio, Sandi ih broji preko 80, no jedna je najdraža, a koju je posvetio tadašnjoj djevojci, misici Branki Bebić.

- Čovjek pamti prve zgode, pa bih ja tu izdvojio pjesmu 'Žena budi mi ti', to je bila moja prva kompletno autorska pjesma, nastala iz čiste muke, iz života. Ja sam doista tadašnju djevojku htio zaprositi tom pjesmom, cijela Hrvatska je to pratila i blagonaklono primila... Tu je svakako i pjesma 'Malena', koja je moja svojevrsna osobna karta, nema koncerta na kojem je ne otpjevam i to više puta, mislim da bi me gađali paradajzom da odem, a ne otpjevam je - rekao je Sandi. Napisao ju je za tadašnju srednjoškolsku ljubav, a tako napisana, stajala je dugo u ladici. S vremenom je postala kao vino s finim bouqueom, otkrio je.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Sandi je inače i veliki ljubitelj automobila - član je i jednog automobilističkog kluba, nedavno je kako je sam rekao, ostvario i dječački san i odvozio rally. U gradskoj se vožnji nastoji kontrolirati, jer tvrdi da je gradom opasnije voziti nego u kontroliranim utrkama. Kao netko tko je napravio sigurno tri milijuna kilometara, poštuje cestu, koje se najviše boji, ali je i najviše voli. Vozačima koji po gradu i javnom prometu vole nagaziti na gas savjetuje da se prijave na neku probnu utrku ili da odu na Grobnik, jer on nakon toga vozi ‘kao penzić’. Policija ga je nebrojeno puno puta zaustavila, a otkrio nam je i da je vozački zbog kaznenih bodova morao polagati ponovno. U prometu ga najviše nerviraju nekulturni, bahati vozači, ali najviše ga je strah smotanih. Na vječno pitanje tko su bolji vozači - muškarci ili žene Sandi tvrdi da razlike nema. 'Od kad sam u ovom sportu, iznenadili biste se koliko ima cura koje ‘deru’ cestu'. Iako bi ga mnogi očekivali na nekom trkačem motoru, jurilici, Sandi u slobodno vrijeme uživa u Harley-Davidsonu.

Foto: Žarko Basic/PIXSELL

O nastupu Leta 3 na Dori ima samo riječi hvale.

- Sviđao se nastup nekome ili ne, Let 3 je napravio ono što je htio, a to je da budu aktualni i da idući dan na kavama budu najprisutnija tema. Teško da se mogao naći čovjek koji u danima koji su slijedili nije otišao pogledati njihov show na Dori. Osebujnim nastupom i zagarantiranom dobrom zabavom, Let 3 ništa kardinalno drukčije nije napravio nego je napravio prije. Ostali su vjerni sebi, nisu se prodali, sve je pomaknuto, šašavo, ludo i izvan svakog fokusa kako je i uvijek na njihovim koncertima. Let 3 se išao dobro zezati, ne pobijediti. Vjerujem i da će imati dobar plasman, nemamo se čega sramiti - govori Sandi.

Karijeru mu je obilježila ženska publika koja se doslovce rastapa nad njegovim ljubavnim baladama. Kada piše pjesme, pokušava razmišljati na način kako bi nešto napravila žena, a kako muškarac. Tvrdi, ljudi danas teško pristaju na kompromise, na one male ustupke koji su potrebni za opstanak odnosa.

- Ljudi griješe kada krenu prilagođavati jedni druge prema sebi i pokušavaju partnere mijenjati iz korijena...Nažalost, u današnjem svijetu najviše nedostaje romantike i razumijevanja - kazao je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Devedesetih, prije braka s Brankom Bebić Krstulović, Sandi je bio u burnoj vezi i fatalno zaljubljen u srpsku voditeljicu Anu Mihajlovski. Da je zaljubljen ‘kao tele’, shvatio je kada mu je prilikom jedne svađe Ana u štiklama skakala po haubi.

- Frend mi je rekao: Daj vidi što radi, makni je, a ja mu kažem ‘frende ti ne kužiš ona mene voli’, bio sam blesav od ljubavi - rekao je.

U sretnom je braku već 18 godina s pravnicom Ilinom, a vjenčali su se na Baliju - na svadbi koja se pamti i o kojoj se priča i danas, a koju su organizirali zajednički prijatelji. Imaju kćer i sina. Period korone iskoristio je za druženje s obitelji, a poslovno i privatno mu je teško palo i proživljavao ga je kao film strave i užasa, priznao je našim slušateljima. Najgore mu je bilo jer nije mogao pjevati, a pjesma mu je i život i egzistencija. Treba spomenuti da će kao veliki automobilistički entuzijast zadnjeg vikenda u ožujku održati koncert na glavnom Trgu u Karlovcu, no i sudjelovati kao predvozač na 2. Quatro River Rallyju i tako spojiti svoje dvije velike ljubavi.

Najčitaniji članci