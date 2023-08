Sandler se oprostio od Barkera: 'Volio sam se smijati s njim. Svidjelo mi se i kad me prebio'

Legendarni voditelj Bob Barker preminuo je u 100. godini, a od njega se oprostio glumac Adam Sandler (56). Bob i Adam zajedno su glumili u filmu 'Happy Gilmore'.

- Čovjek. Mit. Najbolji. Tako drag i smiješan čovjek za druženje. Volio sam pričati s njim. Volio sam se smijati s njim. Svidjelo mi se kad me prebio. Nedostajat će svima koje znam. Slomljeno mi je srce. Voljet ću Boba i njegovu obitelj zauvijek. Hvala na svemu što si nam dao - napisao je Adam.

Inače, njihova zajednička scena u filmu 'Happy Gilmore' je jedna od najpoznatijih Barkerovih scena u filmovima ikad. Bob je u filmu glumio sebe. Adam i Bob našli su se na turniru u golfu gdje su se počeli 'udarati šakama'. Tu je nastala i slavna rečenica: 'Cijena je pogrešna, ku*ko'.

Bob Barker je 1972. godine postao voditelj emisije 'The Price Is Right', po kojoj je bio najpoznatiji. Emisiju je vodio čak 35 godina sve dok nije otišao u mirovinu 2007. godine. Za ovu je emisiju osvojio 19 Dnevnih Emmyja, a 1999. godine su ga nagradili za životno djelo. Uveden je i u Kuću slavnih televizijske akademije