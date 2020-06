Sandra Bagarić: Mana je što je muž uvijek s tobom kad odeš na putovanje, ne možeš se ku*vati

<p>Operna pjevačica <strong>Sandra Bagarić</strong> (46) u intervjuu za RTL Exkluziv ispričala je kako joj je živjeti u kući s četiri dečka, a u to ubraja i psa, kako se snalazi s kućanskim poslovima, vole li sinovi kuhati...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sandra se u javnosti često pojavi u upečatljivim komadima</strong></p><p>- Sretna sam što još uvijek mogu stati u isti konfekcijski broj, mada u zadnje vrijeme više preferiram one stvari koje imaju malo više elastina - našalila se.Na muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala je 1996. godine, a ondje je upoznala i sadašnjeg supruga <strong>Darka Domitrovića </strong>(55). U braku su 23 godine, imaju dva sina, <strong>Marka</strong> (20) i <strong>Lovru</strong> (15), koje je naviknula na to da mama sve stigne, i oprati, spremiti, otići do tržnice...</p><p>- Ja sam ona Bosanka koja zaista voli ugađati, ponekad sam ljuta, ljuta na sebe jer sam ih ja tako naučila, nisam primadona nego prima-doma, nemam nikakve čistačice, dadilje niti sam ih ikada imala - pojašnjava. Sebe smatra prevelikim egocentrikom pa tvrdi da se nju ne može čuti kako ogovara kolege jer je zaokupljena sobom. Našalila se kako dijeliti sve sa suprugom ipak ima manu.</p><p>- Mana je to što kad odeš na put, ne možeš se kurvati, muž je s tobom uvijek. Što možda neki od mojih kolega koriste za takve stvari. Drugo, sreća je to što kad negdje putujete po svijetu, možete tu ljepotu podijeliti s nekim i imati uspomene - govori. Ljubav prema kuhanju u obitelji Bagarić je poput školske lektire - obvezno. Ako slučajno nekad mama ne stigne, kuhaču preuzima mlađi sin.</p><p>- Lovro je naš kuhar, tako ga zezamo, ali stvarno je već tamo pred školu počeo kuhati. Naravno, on je više onako roštilj tip, meso, a stariji sin je gospodinčić, on vrlo često uzme Lovru kao svog slugu. Volimo svi čušpajze, grah, sarme, ćuftice i takve stvari koje se obično mogu jesti po dva dana, ali sad više ne jer su veliki pa jedu po dvije kile mesa na dan. Tako da, živimo jedinim potpuno normalnim životom - priča i nastavlja:</p><p>- To što ja nekad zasjam u nekoj raskošnoj haljini, šljokičastoj, pa svi misle da se mene mazi i pazi - ne! Ja sam ustvari Pepeljuga. Živim s četiri muškarca, imam psa muškog, upomoć - kroz smijeh je rekla Sandra. Blažena je među muškarcima, ali zato je imala veliku želju dobiti djevojčicu. </p><p>- Nije zapelo nego eto, mora valjda ostati u životu nešto neostvareno. Dobit ću lijepe dvije snahe, ja se nadam, pa možda jednog dana i unučad. Nadam se da neću biti naporna svekrva, dobila sam puno toga, ali eto, curica nije... Snahe, dat ću vam sve svoje 'điđe' - rekla je za kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO - FINALE SHOWA 'DESERTI OD OKA' Kolindu i Milanovića stavili na tortu </strong></p>