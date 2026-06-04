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VEČERAS NOVA EPIZODA

Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'

Piše 24sata,
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Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'
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Foto: RTL

Meri će zaigrati s opernom divom Sandrom Bagarić, koja je već puno puta dosad pokazala svoju britkost i sjajan smisao za humor. U timu Borko zaigrat će pjevač zabavne glazbe i poduzetnik Josip Ivančić

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Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao', večeras od 21.15 sati na RTL-u, donosi spoj glazbe, humora i zanimljivih činjenica. Ovaj put snage će odmjeriti Sandra Bagarić i Josip Ivančić.

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Urnebesni trio i veseli domaćini, voditelj Matija Kačan te kapetani timova Meri Goldašić i Borko Perić, spremni su u studiju dočekati svoje nove goste.

Foto: RTL

Meri će zaigrati s opernom divom prepoznatljivog osmijeha Sandrom Bagarić, koja je već puno puta dosad pokazala svoju britkost i sjajan smisao za humor. U timu Borko zaigrat će poznati šarmer, pjevač zabavne glazbe i poduzetnik Josip Ivančić, koji je zaradio i nadimak Princ Dijaspore.

Foto: RTL

Svoje znanje i snalažljivost, ali i dozu improvizacije, timovi će pokazati u večerašnjim kategorijama - u kuhinji, moda, fauna, narodni običaji, pivo, nogomet, zemljopis, poznate građevine, u morskim dubinama, mir, praktično. Kao i dosad, svaki točan odgovor nosi 200 eura, a iznos koji osvoje pobjednici ide u ruke publici koja je odlučila podržati upravo taj tim, odabirom mjesta u publici iza njih.

Foto: RTL

Tko će odnijeti pobjedu - ne propustite pogledati u novoj epizodi game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

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