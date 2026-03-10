Sandra Bagarić pokazala mlađu sestru, svi primijetili sličnost!

Sandra Bagarić, operna pjevačica čija zarazna energija i smijeh ispune cijelu prostoriju, nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se nalazi i njena sestra Sanja. Pratitelji su ostali zapanjeni njihovom fizičkom sličnošću, a pjevačica je uz fotografiju otkrila koliko joj sestrinska veza znači.

"Najbolji poklon koji su nam roditelji ikad dali je SESTRA", napisala je Sandra na Instagramu.

Tko je mlađa sestra operne dive?

Iako je publika navikla viđati Sandru na pozornici, njezina sestra Sanja Bagarić Arnaut također je poznato lice, ali u drugačijim krugovima. Izgradila je impresivnu karijeru kao novinarka, voditeljica i urednica u Informativnom programu BHT-a, a radila je i kao glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo te savjetnica za medije Harisa Silajdžića.

Danas živi u Berlinu sa suprugom, bosanskohercegovačkim političarom Damirom Arnautom, koji je veleposlanik BiH u Njemačkoj. Par ima dvoje djece, sina Bornu i kćer Laru.

Iako žive na različitim adresama, sestre Bagarić kada god imaju priliku uživaju u zajedničkom društvu i bezuvjetna su si podrška.