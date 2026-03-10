Obavijesti

Show

Komentari 1
OBJAVILA ZAJEDNIČKU FOTKU

Sandra Bagarić pokazala mlađu sestru, svi primijetili sličnost!

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: < 1 min
Sandra Bagarić pokazala mlađu sestru, svi primijetili sličnost!
Foto: sandra simunovic/pixsell

Operna diva često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, no nedavna objava izazvala je pravu lavinu reakcija

Admiral

Sandra Bagarić, operna pjevačica čija zarazna energija i smijeh ispune cijelu prostoriju, nedavno je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se nalazi i njena sestra Sanja. Pratitelji su ostali zapanjeni njihovom fizičkom sličnošću, a pjevačica je uz fotografiju otkrila koliko joj sestrinska veza znači.

"Najbolji poklon koji su nam roditelji ikad dali je SESTRA", napisala je Sandra na Instagramu.

EMOTIVNI TRENUTAK Sandra Bagarić raznježila je fanove emotivnom porukom: 'Volim kad nam srca pjevaju'
Sandra Bagarić raznježila je fanove emotivnom porukom: 'Volim kad nam srca pjevaju'

Tko je mlađa sestra operne dive?

Iako je publika navikla viđati Sandru na pozornici, njezina sestra Sanja Bagarić Arnaut također je poznato lice, ali u drugačijim krugovima. Izgradila je impresivnu karijeru kao novinarka, voditeljica i urednica u Informativnom programu BHT-a, a radila je i kao glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo te savjetnica za medije Harisa Silajdžića.

U ČEMU JE TAJNA? Ljepoti Sandre Bagarić se divimo, sada je otkrila kako održava mladolik izgled
Ljepoti Sandre Bagarić se divimo, sada je otkrila kako održava mladolik izgled

Danas živi u Berlinu sa suprugom, bosanskohercegovačkim političarom Damirom Arnautom, koji je veleposlanik BiH u Njemačkoj. Par ima dvoje djece, sina Bornu i kćer Laru.

Iako žive na različitim adresama, sestre Bagarić kada god imaju priliku uživaju u zajedničkom društvu i bezuvjetna su si podrška.

PRKOSE VREMENU FOTO Godine su im samo broj! Ove dame žare i pale i nakon 50
FOTO Godine su im samo broj! Ove dame žare i pale i nakon 50

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 10. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Chuck Norris ne slavi rođendan. Rođendan slavi njega: Evo kako legendarni glumac sad izgleda
GODINA VEĆ IMA 86 CHUCK NORRISA

Chuck Norris ne slavi rođendan. Rođendan slavi njega: Evo kako legendarni glumac sad izgleda

Legendarni Chuck Norris danas slavi svoj 86. rođendan. Obilježila ga je uloga Cordella Walkera u seriji "Walker, teksaški rendžer" koja se prikazivala osam godina, no Norris je postao i internet senzacija 2005. godine.
Rita Ora u izdanju kakvo još niste vidjeli: Umjesto grudnjaka 'obukla' rođendanske kapice
PUSTILA MAŠTI NA VOLJU

Rita Ora u izdanju kakvo još niste vidjeli: Umjesto grudnjaka 'obukla' rođendanske kapice

Britanska pjevačica kosovskog podrijetla, Rita Ora, ponovno je uspjela iznenaditi javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. Na fotografijama pozira u nizu nekonvencionalnih i provokativnih modnih kombinacija. S jarko crvenom kosom, koja varira od bujne, razbarušene frizure do elegantnog boba, pjevačica je utjelovila duh razigranosti i odvažnosti. Najviše pažnje privukao je bikini izrađen od šiljatih rođendanskih kapica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026