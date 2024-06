Sandra suprugu Edisu posvetila zlato, a upoznali se kad je imala 15 godina: 'Prvo za našu obitelj'

Sandra Elkasević ex Perković (33) je nova-stara europska prvakinja u bacanju diska! I to čak sedmi put zaredom! Ovo joj je prva pobjeda s 'novim' prezimenom, a pobjedu je upravo posvetila suprugu Edisu Elkaseviću.

- Izbacila sam emocije jer mi je ovo prva medalja pod prezimenom Elkasević, kao da je nova cura u gradu. Osvojila sam ih šest pod prezimenom Perković, a ovo je prvo za našu obitelj. Zlato posvećujem njemu - rekla je nakon pobjede.

European Athletics Championships | Foto: Aleksandra Szmigiel

'Znam me najbolji i najgoru'

Bivši atletičar Edis, Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni.

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je za IN magazin svojedobno.

Foto: Instagram/Sandra Perković

'Edis je moj najbolji prijatelj'

- Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke. Zato nas dvoje idemo naprijed. Zato nas dvoje možemo! Kad se razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom - dodala je.

Zagreb: Dodjela nagrada sportašima za uspijeh u 2022. po izboru Hrvatskog Olimpijskog odbora | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Hvala što si obrisao svaku suzu'

Perković nema problema s tim da na društvenim mrežama pokaže koliko joj partner znači, no ranije je detalje veze čuvala samo za sebe.

- Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne - svojedobno je rekla o Edisu.

Foto: Instagram

A onda je 1. siječnja 2023. godine podijelila i fotografiju kojom je otkrila da je zaručena. Par se vjenčao 31. prosinca iste godine, a Sandra je za svoj poseban dan izabrala vjenčanicu dizajnerice Matije Vuice.

storyeditor/2024-01-01/djfhgjldhf.JPG | Foto: Instagram