Najturbulentniji par nove sezone showa 'Brak na prvu', Sanela i Jasmin najdulje su se zadržali kod eksperata jer su partneri došli s različitim odlukama. Naime, Jasmin je odlučio da odlazi iz showa dok je Sanela napisala da ostaje te tako par nastavlja dalje s eksperimentom.

- Malo sam zastao i sjetio se naših zajedničkih momenata, na kraju je pobijedio razum koji mi je rekao da činim pravu stvar - priznao je Jasmin prije dolaska kod eksperata.

- Impresioniran sam njihovu ljubavlju i malo mi podiže moral, dobro se osjećam kad sam u njihovoj blizini - komentirao je Jasmin brak između Mislava i Andreje.



- Jasmin me malo puni negativnom energijom, baš je negativan, ne vidi sebe, a drugima sudi - požalila se Sanela Gordani ranije.

- Znači skužila si. Nije vrijedilo kada sam ti ja rekla - rekla joj je Goga, pa dodala ' ona je već lagano otvorila oči i vidjela pravo lice svog supruga'.

- Puno toga sam riskirala dolaskom u show - dala sam otkaz, tata me nije podržavao pa su se poljuljali obiteljski odnosi… A Jasmin me puni negativnom energijom - priznala je Sanela kroz suze, a Jasmin je ostao šokiran.

- Je*o majku plače, svaka joj čast - komentirao je Bernard Sanelino izražavanje emocija.

- Lik je seljačina - rekla je Kristina za Jasmina, što je Tomislava naljutilo ' to me jako smeta i bojim se da je to prava Kristina'

- Žao mi je dečka, vidim da ga je to pogodilo - rekao je Mislav za frenda Jasmina.

- Negativan si, ali ne znam iz kojeg razloga, je l' tebe nešto muči? - pitala je Sanela muža.

- Žao mi je, nisam znao da se tako osjećaš, malo si me zatekla. Ne vidim sebe kao negativnog tipa, nisi mi to rekla, mislio sam da smo prijatelji. Da si mi prije neke stvari rekla, nisi mi djelovala kako da nešto trpiš, postavio sam se prema tebi prijateljski“, iskreno joj je rekao Jasmin kojeg su pogodile njezine suze.

- No ostajem jer si želim dati vremena i priliku i meni i njemu da se bolje upoznamo - odlučila je Sanela.

- Ja sam odlučio da odlazim, nisam znao njezine emocije, da sam znao napisao bi na papiru da ostajem - priznao je Jasmin.

- Jasmin je izvrstan glumac - rekla je Goga, - Lažu oboje - dodao je Bernard.

- Užasno ih je mučno gledati - komentirao je Mislav.

- Ja bi bio jako povrijeđen - komentirao je Edin za Sanelu.

Nakon razgovora parovi su se vratili u svoje stanove, a baš kad su eksperti mislili da su pomogli partnerima da izglade odnose, Sanela i Jasmin ponovno su se našli na raskrižju.

- Izmanipulirao si me kao najveću glupaču. Što se*eš da bi ostao da si znao kako se osjećam?! Napravio si idiota od mene pred svima!“ napala je Sanela Jasmina kojem više ništa ne vjeruje.

- On je sve dobro odglumio. Ne vjerujem mu. Ispao je veliki glumac - rekla je Sanela u kameru.

- Stvarno sam prema njoj bio super i ona je sve što sam radio za nju shvatila kao glumu, a meni je to normalna stvar - komentirao je Jasmin.

- Neka sad svi vide da se javno ispričavam ako sam te povrijedio. Tvoje namjere su ozbiljnije od mojih, ali totalno sam uprskao što nisam vidio kako se osjećaš - ispričao joj se Jasmin.

Nakon svađe par je zaključio kako je najbolje da se neko vrijeme razdvoje pa je Jasmin napustio njihov zajednički stan.